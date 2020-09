Belinda: La promesa que Christian Nodal le hizo a Danna Paola antes de enamorarse

Aunque mucho se ha especulado que entre Belinda y Danna Paola existe una rivalidad, ellas mismas lo han desmentido una y otra vez, e incluso ahora que la intérprete de Amor a Primera Vista tiene un amorío con Christian Nodal, salió a la luz que el cantante le había hecho una promesa a la actriz de Élite, la cual no podría cumplirse tras su romance.

Nodal y Danna tuvieron un livestream en donde ambos hablaron sobre cómo era su relación, cómo se conocieron y su primer encuentro en en los Latin Grammys. Fue durante los Latin Grammys que Nodal tuvo una exteensa plática con la actriz, y fue ahí donde le confesó que la reconoció porque su hermano menor era fan de ella tras verla en Élite.

"Tengo una anécdota bastante interesante contigo. No sé si te acuerdes, pero estuviste en los Latin Grammy y me pasa esto: soy bien malo para recordar gente. Entonces, me pasó que mi hermanito siempre está en la sala viendo series de Netflix y la serie de Élite. El rollo fue que, yo encantado de la vida viendo la serie, pasan los Grammy, y me acuerdo que yo iba con mi mamá a sentarnos y en un pasillito te miré, tú también me viste y nos quedamos viendo fijamente", dijo Nodal durante la charla.

Al cruzar miradas, Nodal sintió que debía ir a saludar a la actriz, por lo que se acercó a ella, la saludó y platicaron. "Pero realmente, te lo digo de corazón Danna, yo pensé que ya te conocía porque cuando te vi, me viste y no fue como normal que ves a alguien y te haces güey; cuando vi que te me quedaste viendo, también dije: ‘La tengo que saludar’. Y te pregunté ‘Hola, me da mucho gusto verte, ¿cómo has estado?’. Y tú también: ‘Bien, ¿y tú?’. Y ahí armamos una mini conversación", dijo el cantante.

En ese momento, Danna reconoció que después de ese raro encuentro la plática comenzó a tomar buen ritmo, y finalmente descubrieron que tenían mucho en cómun sobre el tema de desamor. La actriz le confesó que a ella le habíaa gustado mucho la canción De los besos que te di .

"Creo que coincidimos en que escribimos mucho de desamor y la verdad, tengo que decir, “De los besos que te di” fue de las canciones que más marcaron mi dos mil, muy cañón", dijo. Durante la conversación, el compositor aseguró que se sintió muy feliz al haber conocido a Danna, pues es una de las mujeres más famosas en la actualidad e importantes , además de una figura con la que ha crecido toda su vida, "una persona que transmite mucha belleza en la voz, en su persona y en lo que transmite”, reconoció.

"Siento un orgullo en mi pecho porque yo crecí contigo, viéndote en la televisión, viendo todo de ti. Es bien raro cómo es el destino; tienes una belleza en la voz, en tu persona, en lo que transmites, en todo. Te respeto mucho y te admiro mucho. Qué machín que te guste mi música. Jamás hubiera pasado por mi mente que te gusta mi música", dijo.

Después de esta charla, Nodal y Danna acordaron tener juntos una colaboración "Me gusta este rollo de poder convivir con personas nuevas. Y de verdad, espero que podamos mantener contacto y planear una canción juntos, que sería un bombazo", dijo el compositor.

Este 2020 ha sido un gran año para Christian Nodal e incluso su fama aumentó desde el momento en que dio a conocer que tenía un romance con Belinda. Mucho se ha especulado que su relación con la protagonista de la telenovela Cómplices al rescate es solo un truco publicitario, sin embargo, recientemente se mostró muy enamorada en sus historias de Instagram. Belinda y Christian Nodal festejaron sus primeros cuatro meses de novios con una lujosa cena romántica.

