Becky G se pronuncia en México por el aborto, control de armas y sus raíces

La cantante Becky G llegó el pasado martes a México, donde presentará los Premios MTV Miaw, con un mensaje a favor de la regulación de las armas, el aborto y sus raíces latinas, tras mostrar su preocupación de lo que pasa en su país natal y en territorio mexicano.

En conferencia de prensa la artista estadounidense respondió a EFE: "Yo sí trato cada día de practicar (español) e involucrarme en los problemas de nuestras comunidades y, como dije, siempre me identifiqué más con la bandera mexicana en vez de la de Estados Unidos y fue porque yo sabía que el sistema nunca estuvo hecho en nuestro favor, aunque (EE.UU.) fue un lugar que nos dio muchas oportunidades".

Tras una larga temporada alejada de la tierra de sus abuelos a causa de la pandemia, la intérprete de "Mayores" (2017), aseguró que la pausa obligada que generó el coronavirus la hizo frenar su vida para acercarse a su comunidad y sus problemas.

Lee también: La mexicana Sofia Reyes lanza "Mal de Amores", el segundo álbum de su carrera

Por eso, tiroteos como el de Texas en mayo pasado, o el más reciente en Chicago durante la celebración del 4 de julio, la afligen de sobremanera, y consideró que es urgente que las autoridades hagan algo. "Lo que merecemos es regulación de armas", aseguró la cantante de 25 años, cuyo nombre de nacimiento es Rebbeca Marie Gomez (Inglewood, 1997).

"Me duele mucho lo que pasó en Texas en una comunidad 100 % latina y en la manera en cómo manejaron la situación, hay muchas cosas que deberíamos platicar (...) hay gente que está muriendo", ahondó Becky.

La cantante, que ha luchado por romper los paradigmas por los que se juzga a las mujeres en la industria musical y en la sociedad desde su primer disco "Mala Santa" (2019), también ofreció su perspectiva sobre el reciente fallo del Supremo que revocó el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos.

Lee también: Antoja Sebastián Rulli a Angelique Boyer a echarse un chapuzón tras llegar al escalón número 47

"Los derechos de las mujeres son derechos humanos, y lo mismo con los derechos de los inmigrantes (...) yo le diría a los hombres que conocen a alguna mujer afectada por estas leyes que deberían educarse para aprender cómo trabajar juntos, porque es un problema de derechos humanos", aseveró.

En su trabajo más reciente, "Esquemas", su segundo álbum de estudio, Becky, quien comenzó su carrera artística con 9 años, demostró su versatilidad a la hora de hacer música, con sonidos, estilos y temáticas variadas que refuerzan la diversidad femenina. No obstante, confesó que aún le falta explorar temáticas sociales en sus canciones.

"Yo le diría a las mujeres que pueden expresar su mensaje de cualquier forma y que lo pueden lograr, yo lo hago con mi música, pero también fuera de mi música. A veces creen que el valor de la voz de un artista está en cantar cosas divertidas, pero tengo mucho más por decir", comentó.

Finalmente, la joven aseguró que no cree en el retiro del ícono del reguetón Daddy Yankee, quien está próximo a comenzar su gira de despedida "Legendaddy". "Es el papá del reguetón, el rey, él ha sido muy lindo conmigo, desde el principio nos apoyó a mí y a Natti (Natasha), es un hombre muy especial. Yo no le creo (el retiro), él nunca va a parar", mencionó entre risas. EFE

Con información de MÉXICO MÚSICA / Agencia EFE Ciudad de México, México / Fotografía Instagram Becky G

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!