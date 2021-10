Bárbara de Regil y la polémica foto de su pasado por la que llovieron las críticas

Gran polémica generó en las redes sociales la actriz e influencer mexicana Bárbara de Regil tras compartir una fotografía de su pasado en la que hacía una comparación de cómo lucía hace 10 años y cómo luce hoy en día, razón por la que le llovieron las críticas.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la reconocida actriz por su participación en Rosario Tijeras publicó una imagen de su pasado y de su presente, destacando que hace una década se veía totalmente diferente gracias a que tenía otro estilo de vida y hábitos.

Bárbara de Regil destacó que a sus 25 años tuvo que dejar de lado su vida de excesos para posteriormente someterse a un estricto régimen de alimentación y arduas rutinas de ejercicio, tiempo en el que ella comenzaba a buscar oportunidades en el medio artístico.

En el texto la artista de 35 años comenzó explicando que ella jamás había compartido una fotografía de cómo era antes, sin embargo, sintió la necesidad de hacerlo para que sus millones de seguidores se dieran cuenta que el cambio físico si es posible si lo desean y se aplican como ella lo hizo.

“Nunca había compartido una foto mía de antes”, expresó Bárbara de Regil junto a la fotografía en la que presume especialmente cómo era su físico, especialmente su abdomen, para después contar cómo era su vida sin límites y llena de excesos.

"Hace 9 años, En la izquierda llevaba una vida de excesos - excesos en comida ,refrescos ,postres ,frito , pan dulce , cigarro y ALCHOL

pensamientos negativos en su mayoría,era muy orgullosa , con menos paciencia de la q he tratado de trabajar día a día ( por q todavía soy impaciente ) me enojaba del 99% de las cosas q pasaban a mi alrededor ….Y me llegué a pelear físicamente, Uffff vaya q me recuerdo con amor y me abrazo, me sentía sola y desprotegida algún día les contaré mi historia", escribió la actriz.

"Y si , si hacía ejercicio pero MUY de repente y siempre con hueva …. Y para terminar de contarles un poco más de mi experiencia . No tenía buenas relaciones, obvio !No estaba bien conmigo , pues tampoco con el Por que das … lo que ERES , y no es q antes es mi versión fea … NO ! era hermosa también… humana y creciendo", continuó De Regil.

Para finalizar, la actriz expresó que la Bárbara de Regil de hoy es totalmente diferente, una mujer que se ama y se preocupa por su salud, siendo esto su prioridad.

"En la foto de la derecha. Me cuido por que me amo ( Y no es que no me amaba antes pero no recuerdo preocuparme por mi y mi salud como hoy en día ) Hoy si soy mi prioridad ) elijo mis batallas pienso sano , tomo terapia me ayudo ! Tengo una relación más sana con mi pareja, pero porque la tengo conmigo • como saludable pero ojo ! balanceado, ejemplo : claro que como pizza , helado, papas y tomo vino pero No diario …. Lo disfruto 2 o 3 veces a la semana , hago mi. Reto 6 veces a la semana y si entre semana no duermo bien o tengo trabajo muy temprano NO entreno y me relajo estoy tranquila …. Y ojo ! No es q hoy mi vida y yo consideré que sea Perfecta , NO ! Nada es Perfecto y eso … es Perfecto, todavía tengo mucho que aprender y corregir … soy un humano pero que bonito es ver q si evolucione y sigo …y seguiré floreciendo. Esta es mi mejor versión, la tuya será diferente , obvio todas tenemos una estructura diferente …. no te compares con nadie TODAS SOMOS HERMOSAS , y la verdadera belleza empieza cuando decides ser tu misma comenta que piensas me da nervio confesarme jajaja despertar espiritual y conciencia eso cambie", expresó.

Como era de esperarse la fotografía generó toda una polémica en dicha red social y a Bárbara de Regil le llovieron las críticas debido a que muchos usuarios expresaron que no son tontos y que la actriz se sometió a una cirugía para lucir como lo hace hoy en día.

"Antes de la 4 D liposucion mejor decir la verdad no todas somos ignorantes", "Yo no le.creo nada .. eso es trabajo del doctor", "Esa lipo marcacion", "Eso se llama la lipo moderna de ahora", "Lo que son las cirugía", "Se.veia mejor con esa vida de excesos", "Pues no estaba mal ya quisiera yo estar así como ella cuando según vivía de excesos jejeje", son algunas de las críticas que la famosa recibió en su publicación.

