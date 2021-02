Bárbara de Regil sufrió con implantes usados

La actriz e influencer Bárbara de Regil explicó en sus redes sociales la experiencia que vivió cuando fue operada para que le retiran unos implantes, los cuales ya habían sido usados anteriormente.

En sus historias de Instagram, Bárbara de Regil compartió con sus miles de seguidores de Instagram aquella vez que su vida corrió peligro por una operación en que le retiraron unos implantes ya usados.

En un video comenzó explicando que desde muy chica se burlaban de ella por tener los pechos planos, lo cual la traumó y le ocasionó muchas inseguridades, pero cuando creció a la primera oportunidad que tuvo se metió a un quirófano para que le implantaran unas bubbies.

Sin embargo, todo salió mal, señaló la intérprete de la telenovela ‘Rosario Tijeras’, y reveló que todo comenzó cuando tuvo su primer proyecto como protagonista ‘Bajo el alma’, donde estaba grabando en el set y cuando levantó el brazo y escuchó un sonido extraño, fue cuando le comenzaron a doler los pechos una más que la otra.

Enseguida, fue a hacerse una radiografía y le comentaron que se tenía que hacer un estudio, por lo que le pidió permiso al productor, pero lo dijo que no había tiempo porque ella era la protagonista.

“Me arrepiento, era mi primer proyecto, era la protagonista y no sabía bien nada, entonces le dije: ‘ok, pues ahí cuando haya un tiempito me dan chance de ir a revisar’, obviamente nunca me dieron chance y me sentí muy mal toda la novela, tenía muchos dolores, se sentía muy raro mi bubbie, todo mal”, reveló.

El caso es que Bárbara de Regil fue a checarse hasta que terminó la novela, y fue cuando el doctor le señaló que la tenían que operar inmediatamente, por lo que entra al quirófano y luego de ser intervenida, el doctor llegó cuando se estaba recuperando y le dijo: “no me vas a creer lo que encontré, tus implantes son usados”.

Barbara de Regil se sorprendió pues no podía creer que tuviera los implantes de otra mujer, puesto que el doctor que la operó para implantarle bubbies había usado los de otra persona y le había cobrado como si hayan sido nuevos.

“Después de eso tuve 4 operaciones cirugías más, esto porque estuvo tanto tiempo el gel pegado a mi piel, que no me pregunte cuándo y cómo pero se me infectó todo por fuera, tuve muchas infecciones, todas las cirugías ya por reconstruir, por cicatrizar, por mil cosas, que ya me daba mucho miedo cada vez que entraba, era como ya por favor que acabe todo esto”, comentó.

Al final le quedaron muchas cicatrices en la parte de los pechos, pero eso no le imparta ahora, ya que solo quiere estar sana y bien, y recomendó a sus seguidores que en caso de hacerse algo en su cara o cuerpo, investiguen quién las va a atender, ya que ella no lo hizo en su tiempo.