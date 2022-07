Bárbara de Regil recuerda polémica con proteína: “A mí nadie me apaga porque nací para brillar”

Aunque ya han pasado dos años del escándalo que enfrentó Bárbara de Regil con su proteína, debido a que el nutriólogo Aries Terrón aseguró que el producto era dañino para la salud, la protagonista de Rosario Tijeras sigue siendo cuestionada sobre esta polémica, por lo que recientemente afirmó que nadie la apaga porque ella nació para brillar.

Fue durante un reciente encuentro con algunos medios de comunicación que la actriz -que recientemente se unió a las filas de Televisa- manifestó que hace dos años ella fue víctima de una campaña sucia por parte de su competencia, pero afortunadamente su proteína hoy en día ya está a la venta en Estados Unidos.

“Hubo campaña sucia en contra de mi proteína por parte de mi competencia, pero por parte de Cofepris no hubo ninguno. Ahora está a la venta en Estados Unidos", señaló Bárbara de Regil, quien se mostró muy emocionada por el éxito obtenido hasta el momento fuera de México.

La también influencer también confesó que la campaña de desprestigio en su contra fue por causa de la envidia, sin embargo, a ella nadie la apaga porque nació para brillar. “Mi proteína es la más vendida en MercadoLibre y ahí hubo mucha envidia. Y está bien, respeto el juego de cada quien; también yo me la jugué al salir y decir que mi proteína no tiene mil cosas, es la verdad, no lo tiene, pero muchos dijeron ‘La mía sí, ¿cómo te apago?’, pero a mí nadie me apaga porque nací para brillar”, aseguró.

La famosa también compartió que “a mí nadie me daña, la única persona que puede dañar mi imagen soy yo”. Y presumió que su producto se vende “más en Estados Unidos que en México, me va mejor allá”. Asimismo, Bárbara de Regil indicó que “Cofepris no es cualquier cosa, uno no puede engañar a Cofepris. Si hubiera sido un producto de mala calidad no estaría a la venta, no estaría yo anunciándolo”, agregó.

Bárbara de Regil aseguró que se quedó con las ganas de salir a contestar todo lo que se decía de ella y su producto pero su esposo la aconsejó de que no lo hiciera.

“Yo quería contestar y salir y decir muchas cosas, porque a mí me encanta contestar, pero Fer (su esposo), que es como mi tierra, me decía ‘No lo hagas, la mejor manera de contestar es que tu producto esté a la venta’. La FDA tardó mucho tiempo, son muchos procesos, pero una vez que salimos a la venta en Estados Unidos esa fue mi respuesta. Pero me hubiera gustado decir: ‘Este producto es lo que es, envidiosos. Que ustedes tengan azúcar añadida y aditivos artificiales no es mi bronca’”.

Por otro lado, Bárbara de Regil habló de cómo se siente al unirse a las filas de Televisa y de la mano de José Alberto "El Güero" Castro. “Estoy contenta con el proyecto. Trabajar con El Güero (Castro) para mí es maravilloso porque es un rey, con las novelas que hace todo lo hace perfecto. Mi personaje es una chava humilde que vive en la playa, y es que si digo más ya valió, pero está muy enredoso”.

