Bárbara de Regil presume trabajado abdomen y le piden que ejercite su cerebro

Una vez más la actriz mexicana Bárbara de Regil vuelve a estar en boca de todos, y en está ocasión la actriz de Tv Azteca volvió a sorprender a todos al compartir una espectacular fotografía en la que deja al descubierto su trabajado abdomen pero sus haters le piden que ejercite su cerebro.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram, que Bárbara de Regil publicó una serie de imágenes y videos de sus vacaciones en Tulum, en donde luce su marcado abdomen. En una de las primeras fotografías, la actriz aparece sentada, mientras luce un bikini de dos piezas, azul con blanco, llevandonse todas las miradas.

"Quiero hacerte pensar en algo que a mi me hace reflexionar mucho a Ser mejor cada día , Piensa en esto. Si hoy se te regresará todo lo que le has hecho a otros , Eso te daría miedo O Paz. Espero que paz… por que si es miedo , tienes mucho que aprender , entender y Modificar. SI PUEDES SER ESA PERSONA QUE QUIERES SER . Nunca es demasiado tarde ok. Confía en que te mereces todo lo bueno del mundo y Todo eso bueno te encontrará… Actitud ! baila ! sonríe ! trabaja duro ! haz el bien ! aprende de tu errores y levántate .te amo", escribió la protagonista de Rosario Tijeras junto a las imágenes en las que deja al descubierto su trabajado abdomen.

En la misma publicación la influencer agregó unos videos en los que presume su espectacular figura en otros bañadores de dos piezas y mientras baila.

Como era de esperarse, en cuestión de minutos la actriz mexicana logró ganarse cientos de Me Gusta por parte de sus seguidores. “Diosa”, “Tu haces que vuelva la chica de amarillo”, “Divina”, “Hermosa”, “Impresionante”, “Los abs que queremos”, “Eres una Diosa Hermosa”, son algunos de los piropos que Bárbara de Regil recibió.

Por otro lado, dicha imagen en la que aparece con el bañador azul con negro fue retomada por otros perfiles de Instagram donde también la famosa ganó cientos de halagos, sin embargo, también se hicieron presentes los comentarios malintencionados, como que la actriz no es nada femenina, además de pedirle que ejercite su cerebro.

“Ojalá así ejercitará su cerebro”, “Horrible no sé ve femenina”, “No sé solo yo miré la parte se su pierna se ve horrible arrugada ahí no paso el cirujano”, “Es muy linda pero insoportable”, “Lo que tiene que ejercitar tambien es el cerebro”, “' ¿Y su cerebro”, Es muy linda pero insoportable”, son algunas de las críticas que circulan en contra de la amante de la vida fitness.

Cabe señalar que desde hace unos meses Bárbara de Regil se ha mantenido muy activa en las redes sociales, en donde comparte intensas rutinas de ejercicio, además de deleitar la pupila de sus casi 8 millones de seguidores de Instagram con pequeños bañadores con los que presume su perfecta silueta y con los que deja poco a la imaginación.

