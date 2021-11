Bárbara de Regil pide a haters cambiar sus pensamientos mierd4s

Hace apróximadamente una semana Bárbara de Regil compartió a través de sus redes sociales que se encontraba de luto tras la inesperada partida de su ser querido; su mascota Nala, razón por la que generó toda una controversia en las redes sociales e incluso la actriz Gala Montes arremetió en contra de ella y la tachó de una irresponsable por la forma en que murió la mascota, pues está ingirió veneno para ratas. Ahora la famosa rompió el silencio y pidió a sus haters cambiar sus pensamientos mierdas.

Fue a través de sus historias de Instagram que Bárbara de Regil le envió un contundente mensaje a todos sus haters, quienes se han burlado del difícil momento que está pasando por la muerte de su perrita. E incluso la protagonista de Rosario Tijeras manifestó que no solo ha recibido un sinfín de mensajes de burla sino que hasta haters que le desean la muerte.

A una semana de la muerte de Nala, la actriz de Telemundo no ha dejado de compartir algunos momentos que vivió con su perrita pero hace unas horas sorprendió al publicar uno de los tantos mensajes que recibió recientemente, . “Feliz Navidad a Nala hasta el infierno, jajjaa tienes cara de perro", fue el mensaje que la artista recibió en su bandeja de mensajes privados, razón por la que pidió a sus haters cambiar sus pensamientos mierdas.

“Yo sé que el hate en redes está muy duro, pero este comentario de esta persona no habla de mí y de lo que yo estoy sintiendo, habla de lo que esta persona piensa, siente y vive, sus heridas y traumas”, comenzó diciendo la actriz en un video que compartió en sus historias de Instagram.

Mientras que decía lo que pensaba y los consejos que le daba a su hija Mar ante hate que recibe, Bárbara de Regil adjunto un mensaje para todos aquellos que la atacan. "

"Y hater estás en tu derecho de que no te caiga bien yo por ejemplo. Y ni me interesa caerte bien.Prefiero ser Yo misma siempre, pero no tienes que hacerle saber a esa persona lo que piensas, mejor has ejercicio, baila, lee un libro, cambia tus pensamientos (emoji de caca), toma terapia y te juro vas a entender porque tu odi y pensamientos feos", escribió la famos.

La famosa también aprovechó para enviar un mensaje motivacional a todos los detractores en general. “Mandale mucha luz a esa persona porque le falta. la opinión de los demás es solamente eso, su opinión no tú realidad y su opinión está basada en sus vivencias. Tu tienes que lidiar contigo y con lo que tú sabes que eres”, expresó Bárbara de Regil.

Bárbara de Regil y su mensaje.

Cabe mencionar que las declaraciones de Bárbara de Regil generaron toda una controversia en las rede sociales, hubo quienes se pusieron a favor la influencer y hubo otros que le pidieron ya dejar el tema por la paz.

