Bárbara de Regil no envidia el cuerpo de Chiquis Rivera:" No es el cuerpo que yo me haría o tendría"

Pese aque en los últimos días, Chiquis Rivera ha impresionado con su cambio físico, el cual ha logrado a base de dieta, ejercicio y algunos tratamientos estéticos, a Bábara de Regil no le soprende en lo absoluto la figura de la hija de Jenni Rivera, pues dejó claro que no le envidia nada e incluso aseguró que no es el cuerpo que a ella le gustaría tener.

Fue durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México que la actriz que recientemente se unió a las filas de Televisa, mencionó que no le sorprende el nuevo aspecto físico de la cantante, pues no es su estilo de cuerpo, pues le parece que la figura de la famosa es muy sexual.

“No es mi estilo de cuerpo, no es el cuerpo que yo me haría o tendría, se me hace como muy sexual, como sexy”, expresó la protagonista de Rosario Tijeras frente a las cámaras de diversos medios de comunicación. Pero no fue todo, ya que los reporteros le comentaron que Chiquis Rivera también usaba sus redes sociales para infundir ánimo a todas las mujeres para cuidar su cuerpo, a lo que la ex estrella de Tv Azteca replicó: “No había visto, pero ¡qué padre!”.

Al ser cuestionada sobre si le interesaría hacer alguna colaboración con la intérprete de Abeja Reina, Bárbara de Regil mencionó que Chiquis Rivera estaba preciosa por lo que le encantaría trabajar con ella. “Claro que me gustaría, ella es preciosa y muy linda la verdad”.

Por otro lado, la famosa de 35 años fue cuestionada sobre los rumores de que Alejandro Fernández, quien es su íntimo amigo, había subido de peso. “No ha engordado, la verdad que él está bien guapo, cero lo veo gordo, cero lo veo mal, yo lo veo un galán y además es un caballero y es un atento y es súper buen amigo”.

Finalmente, Bárbara de Regil indicó que su hija, Mar de Regil, se sumó a la vida fitness, y aseguró que ella ya esta preparada para recibir todo tipo de comentarios debido al cambio físico que podría tener su cuerpo con el ejericicio y una sana alimentación. “Nadie que esté haciendo más que yo, tiene el tiempo de criticarme, eso se lo digo a Mar, y le enseño: en donde tienes envidia, en donde atacas, en donde críticas, en donde pasa la chava más guapa y con el cuerpo más fregón y tú ‘o sea, seguro está operada’, güey, no te mueres de la envidia, o sea, por Dios”, expresó.

Cabe mencionar que este 2022 Bárbara de Regil entró por la puerta grande a Televisa en donde próximamente protagonizará la nueva telenovela de José Alberto "El GÜero" Castro. La historia es una nueva versión de la telenovela Tú o nadie, melodrama con el que Lucía Méndez y Andrés García revolucionaron la pantalla en 1985 y que ahora tiene como título tentativo, Cabo. La actriz compartirá créditos con el actor Matías Nova.

“Para mí es un sueño porque el Güero sí, la verdad es que soy su fan, además soy amiga de sus hijas, entonces para mi es como algo bien bonito trabajar con él, y que me haya pensado en mí, yo estoy rayada”, dijo visiblemente emocionada Bárbara de Regil durante una entrevista para el programa Hoy.

