Bárbara de Regil le quiere seguir los pasos a Eugenio Derbez y ganar un Oscar: "aunque la gente se burle"

Durante la pasada entrega de los Oscar, el productor mexicano Eugenio Derbez se convirtió en uno de los ganadores con CODA, al ganar la categoría de Mejor Película. Ante este triunfo el comediante inspiró a muchas personas a seguir sus sueños, y una de ellas fue la polémica e influencer mexicana Bárbara de Regil, quien asegura que desea también ganar un Oscar.

Fue durante una entrevista con el programa de televisión Sale el Sol que Bárbara de Regil expresó su admiración por Eugeio Derbez, además de compartir que uno de sus más grandes sueños es precisamente subir al escenario del Dolby Theatre, en Los Ángeles y alzar una estatuilla durante los Oscar, aunque la gente se burle.

La prima de Marco Antonio Regil señaló que hay muchas personas que se burlan de los sueños de los demás pero eso no le preocupa en lo absoluto. "Por supuesto que sí, aunque la gente se burle; la gente se burla luego de los sueños de los demás. Pero claro que sí", reveló la también instructora fitness.

Por otro lado, Bárbara de Regil indicó que si nunca llega a ganar un Oscar no pasará nada, porque ella cree que todas las personas se deben de poner siempre una meta "Yo lo veo a él y yo me veo también algún día. Y si no lo llego a hacer, si no llego a estar nominada a un Oscar, no pasa nada, pero siempre hay que ponernos una meta", expresó la polémica influencer mexicana.

La protagonista de Rosario Tijeras señaló que le emocionó bastante ver a Eugenio Derbez en el escenario y recibir la estatuilla y regocijarse ante el aplauso del público pero también le faltó ver ahí a Eiza González. "Me emocionó mucho, a la que me faltó ver ahí fue a Eiza González, dije: '¿Dónde está?', pero la verdad qué padre", expresó.

En cuanto a la idea de que si planea incursionar en Hollywood próximamente, Bárbara de Regil señaló que ella está abierta a cualquier proyecto en otro país que no sea México, pues aunque es feliz trabajando en este país al igual que muchos de sus colegas aspira a algo más.

"Yo soy feliz en México, pero todos en nuestro trabajo aspiramos a algo más, entonces si se llegará a dar, yo feliz de la vida". Por otro lado, De Regil habló de la reciente polémica en la que esta envuelta tras recibir una multa por promover el Partido Verde en las pasadas elecciones.

"Yo di mi opinión y si tuviera que pagarlo, lo haría, porque es un error hay que hacer lo que autoridad. Yo no le sé a esas cosas, Fer es el que se encarga de todo porque es el abogado de la casa. Yo lo que quiero es estar bien en mi vida, si cometo un error o hago algo, quiero hacer las cosas bien", remató Bárbara De Regil.

