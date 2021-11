Bárbara de Regil le da con todo a Gala Montes tras criticarla

El pasado fin de semana Bárbara de Regil dio a conocer que su mascota de nombre Nala había muerto por envenenamiento por lo que no pudo contener las lágrimas y expresar que estaba muy enojada a través de sus redes sociales, por lo que Gala Montes no tardó en reaccionar y darle con todo a su colega.

Bañada en llanto Bárbara de Regil se mostró muy molesta por la forma en que su perrita murió por lo que dividió opiniones en las redes sociales, pero fue la actriz de Televisa, Gala Montes quien se llevó todas las miradas al atacar a la protagonista de Rosario Tijeras, llamándola irresponsable y que solo quería ganar Likes con su drama.

“Si ustedes quieren admirar a una persona que dice que ama a los animales, que se le muere un perro a los seis meses y que lo abandona un mes porque está en Los Ángeles, que va y regala una peluca y sube una historia de que se une a todas las personas con cáncer y no sé qué. ¿Dónde está sonando, qué estás haciendo para ayudar realmente? Solamente quieres tus likes, eso está mal”, expresó Gala Montes, luego de escribirle a Bárbara de Regil que se comprara otro perro.

Pero la actriz de Diseñando tu amor no esperaba que los más de ocho millones de seguidores de Bárbara de Regil se le fueran en contra y defendiera a su ídola, por lo que la famosa de nueva cuenta volvió a dar la cara. “Me están atacando y les digo algo, ¡Me vale.... Cancélenme. Cancelen a las personas que sí tienen que cancelar, que no le aportan nada a su vida. ¿No se están dando cuenta? Que quieren hacer un … circo de todo”, expresó Montes.

Sin embargo, la polémica no terminó ahí ya que Bárbara de Regil no se quedó callada y le dio con todo a Gala Montes. Fue durante una entrevista con el programa Ventaneando que la protagonista de Parientes a la Fuerza le envió un contundente mensaje a la artista, dejando entrever que ni en su mundo la hacía.

“La verdad es que no es mi amiga, no la conozco, no sabe de mi vida”, dijo la protagonista de “Rosario Tijeras” durante el programa de espectáculos. Y respecto a que si andaba de viaje como lo mencionó Gala Montes, De Regil señaló que efectivamente si andaba de viaje pero que había dejado a su mascota al cuidado de su hija.

“Ella dice ‘se fue a Los Ángeles un mes’. Sí, me fui a trabajar un mes, dejé a mi perrita con mi hija, mi hija se quedó aquí en la escuela con mi mamá, mis perritas se quedaron mi mamá y ella dijo ‘se fue a Los Ángeles, la abandonó’, y yo pensé ‘que heavy que no sepas nada de mi vida’”, expresó al respecto.

Para dejarle claro a Gala Montes que la muerte de su mascota no fue por descuido como señaló, Bárbara de Regil manifestó que se trató de una negligencia por parte de las personas que fueron a fumigar su jardín.

