Bárbara de Regil conmueve con emotivo mensaje a alguien especial que se fue al cielo

Bárbara de Regil siempre ha sido una persona muy segura de sí misma y parece impermeable a las críticas de sus “haters”, a quienes les contesta directamente y no se deja amedrentar. Pero esta mujer fuerte también tiene sus momentos sensibles, sobre todo cuando se trata de sus seres queridos y en esta ocasión conmovió a sus seguidores con un emotivo mensaje.

La protagonista de “Rosario Tijeras”, serie de TV Azteca, recordó uno de los pasajes más tristes de su vida y que ocurrió hace ocho años, cuando contaba con 25 años, y sufrió el fallecimiento de su abuelita “Chayito”.

Ese suceso pegó duro en el ánimo de Bárbara de Regil, quien a la fecha recuerda con mucho sentimiento a su abuela, pues fue una persona muy significativa en su vida y a quien quiere mucho, aun cuando ya se encuentre en el cielo.

La protagonista de “Loca por el trabajo” compartió unas imágenes de ella, cuando era mucho más joven, junto con su abuela, además de diversas fotografías de “Chayito”, entre ellas una con un hombre, y un video en el cual aparece conversando. La actriz no ocultó su tristeza y dejó ver sus lágrimas en la publicación.

“Como me gustaría que vieras lo que he logrado... cómo me gustaría vivir contigo cada logro, que supieras que me dicen chayo por un personaje que hice... estarías feliz mami. Cómo me gustaría contarte mi proyecto de la proteína, el esfuerzo que hice por loving it... todo. Estoy segura que estarías muy orgullosa de mí, Chayo”, escribió la actriz de “Bajo el alma”.

Bárbara de Regil se sinceró y reconoció que no ha superado la tristeza que le produjo la partida de su abuela y recuerda con exactitud el momento en que ocurrió: “Hoy hace 8 años 1 día... Te fuiste a vivir al cielo. Y hoy hace 8 años 1 día, desperté con el vacio más grande que he sentido en toda mi vida... Ni siquiera sé si desperté, porque no pude dormir... me dolían las piernas de estar casi 7 horas hincada al pie de tu ataúd... llorando porque no veía mi vida sin ti”.

Su abuela era una persona que la entendía y a quien le contaba todos sus proyectos, y murió en sus brazos. “Y verte morir a ti, fue de las cosas más duras que he pasado... te llevaste un pedazo de mi corazón y mira que tú sabes por todo lo que pasé en mi adolescencia y lo difícil que fue no convertirme en todo, menos lo que soy. Sabes, si profundizo en pensar en ti más de 10 segundos se me quiebra el corazón, se me hace un nudo en la garganta”.

Pese al paso del tiempo, Bárbara de Regil recuerda con amor y cariño a su abuela y le agradeció el tiempo y el apoyo que siempre le brindó, sobre todo porque la animó a perseguir sus sueños como actriz, cuando ella no estaba muy segura si triunfaría en este rubro.

“Todavía recuerdo cuando empecé a ganar dinero... mis primeras quincenas. Y de las primeras cosas que hice fue invitarte a comer… Salía de trabajar y te hablaba por teléfono... te decía, mamá paso por ti en 30. Llegábamos… Mar se iba a jugar tú y yo comíamos pero siempre me decías... ya no pidas más, no gastes. Yo te contestaba... estar contigo no es gastar. Estar contigo... era vivir. Y hoy una parte de mí que vive al máximo es en tu nombre...”.

Para la actriz, perder a su abuelita fue un golpe insuperable pues ella era como su madre, pero en cierta forma está tranquila pues sabe que desde donde esté ella la cuida y eso la reconforma de una manera muy importante: “Sé que eres ese ángel que me guía para siempre ser un buen ser humano”.