Bárbara de Regil come tacos de sudadero y asegura que le cayeron pésimo

Al igual que muchas artistas que llevan una vida fitness y activvidad deportiva pero que de vez en cuando se cumplen uno que otro antojito, Bárbara de Regil, rompió su estricta dieta y optó por comer unos tacos de sudadero, sin embargo, la famosa tuvo que pagar las consecuencias.

Fue a través de sus historias de Instagram que la protagonista de Rosario Tijeras compartió una fotografía en la que se le ve que no la pasó nada bien, aparentemente su cuerpo rechazo los tacos de sudadero y tuvo que pagar las consecuencias durante la madrugada, pues el alimento le cayó pésimo.

"Yo bien segura comiéndome unos tacos de sudadero. Me cayeron pésimo", escribió la actriz de Telemundo junto a una imagen en la que se le ve despierta en la madrugada y la imagen de los tacos que se comió.

Cabe señalar que no es la primera vez que Bárbara de Regil genera polémica por hablar de los tacos, pues basta recordar que en el 2019 se vio envuelta en una polémica similar al compartir a través de su cuenta de Instagram algunos consejos para las personas que querían cambiar de estilo de vida, asegurando que los tacos y el vodka destruían.

"Se va de borracha y se toma 25 vodkas y luego al día siguiente se traga unos tacos fritos, te estas destruyendo, amiga”, palabras de la actriz que provocaron toda una revolución por lo que Bárbara de Regil retomó de nueva cuenta dicha red social y aclaró que no ella no decía que las personas no lo hicieran, pues cada quien era responsable de su vida.

"No estoy diciendo que no lo hagas, claro que puedes hacerlo, porque también es parte de la vida, vivir y tener experiencias; decir ‘me puse super borracha'. Yo me refiero a la gente que es constante con ese estilo de vida y que ya tienen 35 años, 40 años y siguen haciéndolo o tienen 15 años y lo hacen todos los fines de semana (…) esas niñas a los 30 van a estar destruidas de la piel… de todo”, dijo la protagonista de 'Rosario Tijeras'.

Actualmente la actriz forma parte de la telenovela ‘Parientes a la fuerza’, la cual protagoniza al lado de Guy Ecker, Chantal Andere y Salvador Zerboni. La novela llegó a las pantallas desde el pasado 26 de octubre y se dice que en las dos últimas semanas tuvo una caída en la audiencia.

