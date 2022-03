Bárbara Mori reprueba agresión física de Will Smith a Chris Rock: "la violencia no cabe en ningún lado"

Luego de que el reconocido actor Will Smith protagonizara el momento más escandaloso de los Premios Oscar 2022 tras darle una cachetada a Chris Rock por defender a su esposa, ahora la actriz uruguaya Bárbara Mori se unió a la polémica y a diferencia de muchas otras personas que han apoyado al estadounidense, la protagonista de Rubí reprobó la agresión.

Fue durante un encuentro con algunos medios de comunicación que Bárbara Mori aprovechó para hablar de la polémica que puso en el ojo del huracán a Will Smith, y aunque reconoció que una de las tantas personas que admiran al protagonista de Soy Leyenda, aseguró que reprueba su agresión hacia Chris Rock.

“Es difícil porque Will Smith es una persona que yo admiro muchísimo, y me parece un tipazo, y creo que a veces nos dejamos llevar por nuestros impulsos, y hacemos cosas que no están bien, es hermoso defender a tu mujer, pero no puedes defender a tu mujer violentando a un ser humano, es lo que yo pienso, la violencia no cabe en ningún lado”, manifestó la artista.

Lee también: Angelique Boyer y Sebastián Rulli de vacaciones en España con hijo de Cecilia Galliano

Así mismo, Bárbara Mori compartió con los medios en la forma en la que ella reaccionaría ante una situación similar, pero jamás golpearía a nadie, pues consideró que por eso estamos como estamos.“Pensaba ¿qué hubiera estado bien que hiciera para defender a su mujer?, y no (sé), a lo mejor pararse ahí en el escenario, agarrar el micrófono y decir, esto que estás haciendo no está bien porque le estás faltando el respeto a mi mujer, y por eso estamos como estamos”.

Finalmente, Bárbara Mori señaló que reprueba las agresión física, pues estás no te llevarán a nada bueno, y aunque reconoció que es hermoso defender a la familia, Will Smith se dejó llevar por el impulso. “Pero no pegarle, no le pegas a nadie, o sea, si tu me agredes a mí, y yo respondo con agresión, no hay un entendimiento, no hay un crecimiento, no hay una enseñanza, es agresión con agresión, entonces ¿qué va a salir bueno de eso?, nada. Entonces sí defendió a su mujer y su familia que es hermoso, pero se dejó llevar por un impulso”.

Cabe mencionar que al igual que Bárbara Mori, muchos otros artistas han reaccionado a este polémico momento que sucedió durante la noche de los Premios Oscar 2022. Recientemente el actor Eduardo Yañez, quien también vivió hace tres años una situación similiar al agredir a un reportero en una alfombra roja, reaccionó a está situación.

Lee también: El vestidazo rojo con el que Fabiola Guajardo aplastó a Claudia Martín en Los ricos también lloran

“Yo pasé por eso hace más de 3 años y ya estoy harto de que me pregunten sobre lo mismo, y ahora se suscitó esto anoche en los Oscares, muy desafortunado para todas las personas que están envueltas en esto y pues ya… ¿qué más puedo decir?”, dijo el actor frente a las cámaras del programa Despierta América.

Eduardo Yañez recordó que después del polémico momento que vivió, él pidió disculpas públicamente, tal y como lo hizo Will Smith.“Él sabrá por qué se descontroló, yo sé por qué me descontrolé yo, y en su momento me tocó pedir también disculpas, no pedir, sino ofrecer una disculpa”, indicó.

Síguenos en