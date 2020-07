Bárbara Mori, la recordada 'Rubí' revela el pasado tóxico junto a Sergio Mayer

El sufrimiento por el que ha atravesado en etapas cruciales de su vida la actriz Bárbara Mori, magistral intérprete de Rubí (2010), han sido suficientes para tomar determinaciones como cortar por lo sano, poner tierra de por medio y así, dar fin a esas relaciones tóxicas que no le han enseñado otra cosa más que descubrirse, crecer en todos los sentidos y reafirmar el amor propio.

A través de una charla en vivo en Instagram que Mori tuvo con la actriz Marimar Vega, contó cómo han sido las decisiones que ha tomado para cambiar de rumbo su vida, lo que en un principio le ha costado mucho trabajo si quiera imaginarlo, pero al final siempre sale victoriosa.

Tanto la violencia que vivió con su padre cuando era apenas una niña luego de que su madre los abandonara a ella y a sus dos hermanos (mujer y hombre), cuando apenas ella tenía tres años, así como la relación que tuvo con su ex esposo, el cantante, actor y ahora político Sergio Mayer, son situaciones que la actriz ha dejado al descubierto sin temor a nada.

Y respecto a una parte de la relación que vivió con Mayer, aseguró que fue muy infeliz a su lado los cinco años estuvieron juntos como marido y mujer; incluso, vivió bajo sus órdenes.

"Yo creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo porque yo vivía bajo sus órdenes, digámoslo de alguna manera".

Bárbara confesó la vulnerabiliad que sintió en repetidas ocasiones estando con Mayer quien además de su esposo era su manager, pero además le costó mucho trabajo la decisión de deshacer todo vínculo matrimonial, pues la protagonista de Rubí, dudaba de poder manejar su vida ella sola.

Por otro lado siendo Mayer su representante, manejaba el dinero y demás situaciones que tuvieran que ver con la carrera de Mori. Entre otras revelaciones de a amena charla, la actriz contó:

"Yo no sabía que era tan fuerte. Fue como de: Sí, soy fuerte, sí puedo, sí puedo sacar a mi hijo adelante, sí puedo sacar mi vida, sí puedo yo manejar mis contratos, porque él era mi manager y manejaba todo, sí puedo yo pagar mi renta… Entonces creo que fue un súper despertar para mí".

La actriz también contó que su matrimonio con Mayer generó más inseguridades en ella misma traducidas a los enormes vacíos que le dejó el abandono de su madre y la violencia que su padre mal practicó en ella. Incluso atribuyó a que ella se sentía tan poca cosa, lo que la llevó a elegir a Mayer como su pareja, pues sentía que ella no valía la pena como para buscar su propias satistafacciones, como curiosamente lo hacía en su personaje de Rubí en 2010.

"Yo me miraba al espejo y sentía que no servía para nada. Me sentía absolutamente desvalorizada".