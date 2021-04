Bañada en lágrimas, Alejandra Guzmán defiende a Enrique Guzmán de Frida Sofía

Tras la controversia que generó Frida Sofía con sus declaraciones en contra de su abuelo materno, Enrique Guzmán, de nueva cuenta Alejandra Guzmán defendió a su padre. Bañada en lágrimas, la cantante abrió su corazón y aseguró que esté conflicto familiar la tiene destrozada.

Fue durante una entrevista con Adela Micha para su programa “Me lo dijo Adela”, que la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán defendió a su padre, y aseguró que Frida Sofía está molesta porque dejó de darle dinero y que sufre un transtorno mental. “Creo que ha llegado a un nivel fuerte, es muy triste porque yo la parí y mi padre que tanto adoro y admiro también”.

Alejandra Guzmán aprovechó la entrevista para hablar del supuesto transtorno que sufre la joven de 29 años desde hace años y por el que ha intentado ayudarla desde hace mucho tiempo.

Lee también: Ana Bárbara casi enseña el tesorito con exagerada abertura en vestido y se la acaban

“Ella creció en la casa, estuvo con mi nana Tere […] y murió cuando tenía años (Frida) […], después entró Alejandra y Mauricia otras dos nanitas, yo recuerdo después de unos años que tuve que mandar a Frida a un colegio porque trataron de secuestrarla, ella tenía apenas 12 años, yo la llevé al mejor colegio… en el cual en el último año se le diagnosticó Borderline, yo fui al colegio y un terapeuta me dijo de esta condición y desde entonces yo he tratado de ayudarla. La he medicado, pero a veces no acabábamos la terapia, ha sido muy difícil […]. Al final yo traté de darle lo mejor, le di un departamento, espero lo disfrute, le di un coche", señaló la cantante de rock.

La intérprete de Yo te esperaba señaló que desde hace dos años, Frida Sofía se ha ensañado con ella, diciendo cosas que no son como el que se metió con su ex, Christian Estrada. "Ella acaba de cumplir 29 años y desde hace dos años, que es muy triste, ha dicho cosas de mí que no son ciertas, que no han sido posibles comprobar… de que yo no estuve involucrada sexualmente con Christian”, indicó.

Tras tocar el tema que tiene a su padre en medio de un escándalo, Alejandra Guzmán reiteró el apoyo hacía su padre y aseguró que no ha actuado legalmente en contra de Frida porque es su hija, dejando entrever que si se tratara de otra persona no lo hubiera dudado ni tantito para defenderlo hasta las últimas consecuencias.

“Después empezaron a hablar de estas cosas que a mí me duelen mucho, ahora imagínate ser juzgada, ser señalada por algo que no es verdad. Yo no he hablado porque es mi hija, no la he demandado porque es mi hija, pero yo no puedo permitir que llegue a este nivel y que ahora esté en contra de mi padre que tanto la apoyó. Mi padre tiene otras nietas y siempre nos ha dado cariño”, expresó la cantante.

Lee también: Desde la bañera, Malillany Marín impacta como Julia Roberts en Mujer bonita

Alejandra Guzmán dijo conocer porque Frida atacó a su padre, y una de las razones fue porque dejó de darle dinero. “No sé porque es la ira desubicada, yo creo que es porque le dejé de dar dinero, porque le dejé de dar dinero para su seguro médico porque se medicaba. Es increíble que hasta ahorita no se pueda defender y mi padre si tiene que hacer las acciones legales, las tiene que hacer", indicó.

Respecto a todos los ataques que ha recibido tras dar la cara y defender a su padre, la intérprete de “Volverte amar” dijo que no la descalificó. "No la descalifiqué, yo he estado en el lugar en donde estuvo mi padre. Toda mi familia tenemos miedo a lo que pueda pasar después. No sé porqué hay esa necesidad de hacernos daño. He ido a todas las terapias. Yo no puedo ayudarla porque yo tego mis problemas”.

Respecto a que si le faltó darle amor a Frida Sofía, la rockera le confesó a Adela Micha que si, situación por la que le ha pedido perdón una y otra vez. “Yo le he pedido disculpas y se lo vuelvo a pedir, pero eso no significa que sea la misma persona, yo he hecho muchos cambios en mi para seguir adelante y para estar viva y te lo digo por mi situación física, porque desde hace 9 años estoy luchando por estar viva, y me cortan a pedazos, y me duele mucho que a veces ni ella me de una mano, que también se lo he reclamado, ‘¿por qué nunca has estado a mi lado?’, entonces también para recibir hay que dar. Y ella nada más está ahí en Miami, viviendo como una reina y así no es la vida, hay que ching*rse, hay que ching*rse para sacar todo eso adelante… yo lo he hecho”.

Sobre el tema Yo te esperaba, el cuál le dedicó a su hija, la actriz contó que la canta destrozada. “¿Sabes cómo la canto?... ¡Deshecha!... porque soy una madre destrozada, nunca había vivido algo tan feo como ver a mi padre destrozado, por algo que no ha hecho y eso es injusto. Yo hoy cierro este capítulo, ella acepta ayuda de un psicoanalista. Si esto va a llegar a la ley que llegue a la raíz. Yo no puedo con esto. Es muy triste estar involucrado en tanta mierda. Por favor vean a esta persona. No es justo que se nos crucifique. La perdono porque está enferma. No es justo que se le dé tanto peso a una persona que apenas está empezando”, dijo bañada en lágrimas.