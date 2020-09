Niurka Marcos, de 52 años, vedette y cantante, fue invitada al programa que conducen Monserrat Oliver y Yolanda Andrade, donde salieron mal en medio de fuerte discusión en redes sociales con dimes y diretes.

La polémica inició cuando se dispersó la noticia de que la cubana había sido expulsada del set de grabación, Montse y Joe, por lo que propició la furia de la bailarina llamándola con fuertes insultos.

Y es Niurka se ha caracterizado como la mujer escándalo por sus diferentes formas de enfrentar las polémicas en su contra.

Puedes ver: El día que Niurka Marcos escupió a Carolina Sandoval en vivo

Balconean a Niurka escupiéndole a Montserrat Oliver ¡que asco!

Captura de pantalla video

Siendo así Marcos se le fue directo a la yugular contra Montserrat a través su cuenta de Tik Tok y posteriormente en Instagram, donde contó la versión de los hechos con palabras despectivas contra Montserrat.

Quien expresó lo siguiente, “A ver Montserrat vamos por parte, mi lenguaje corporal nunca fue de enojo, fue veloz y divertido. Tu dijiste “Niurka ya vete” y me fui, me seguiste arrepentida pero la verdad es que te quisiste lucir, te vi pero te ignoré” expresó la ex Aventurera.

La cuestión es que ambas no quedaron en buenos términos y le recalcó que la única reina de la polémica era ella.

En un video publicado recientemente se puede observar que la invitada toma un sorbo de agua y lo escupe sin remordimiento alguno ahuyentando a las conductoras rápidamente.

Unos consideraron este gesto como una falta de respeto más cuando en estos momentos se espera que haya una conciencia de higiene en la sociedad, siendo que la pandemia de COVID-19 está en su máximo furor ahora.

Esta no es la única ocasión que Niurka se comporta de esta manera, pues en una alfombra roja de hace años, la actriz descargó su saliva mediante un gesto burlón arremetiendo contra la ex presentadora de Suelta la Sopa, Carolina Sandoval, cuando Marcos evitó una pregunta tras la constante insistencia de Sandoval.

La ex esposa de Juan Osorio, comparte un hijo en común, Emilio, con el mencionado productor de telenovelas, quien se vio envuelto en polémica tras interpretar en la telenovela “Mi marido tiene familia” a un chico homosexual, lo que le provocó especulaciones sobre su preferencia sexual a lo cual su madre salió a su defensa aclarando que su retoño es un actor muy profesional y comprometido.

Emilio Osorio, quien también participó en “Juntos, el corazón no se equivoca” se ha destacado como una promesa en la televisión reluciendo su talento innato, heredado de sus talentosos padres.

Visita el canal de YouTube de CHISPA dando CLICK AQUÍ.