Baja de la nube, no eres Goku: Belinda y el tajante mensaje a Lyn May

Desde hace unos días la vedette y actriz de cine mexicana de ascendencia china, Lyn May ha dado mucho de qué hablar, pues en días pasados expresó que Belinda estaba muy flaca y cantaba muy feo, pues ahora, la intérprete de Amor a primera vista, utilizó sus redes sociales para enviar un tajante mensaje a lo que los usaurios aseguraron que era para Lyn May.

Y aunque todo indicaba que los comentarios de Lyn May hacía Belinda no irían más allá, la vedette sorprendió de nueva cuenta durante uan entrevista con el programa Chisme en Vivo, donde expresó que después de haber hablado de Belinda había recibido un sinfín de amenzas de parte de los fans y personal de la cantante.

En la entrevista, Lyn May aseguró que ella no dijo nada malo en contra de Belinda, pues a ella le preguntaron y ella dijo lo que piensa, situación que parece no haber agradado a la prometida de Christian Nodal, quien no se quedó callada y supuestamente le envió una indirecta a la vedette a través de su cuenta de Facebook.

"Baja de la nube que no eres Goku", escribió la actriz de origen español", fue el mensaje que Belinda compartió en sus redes sociales, y el que sus segudiores aseguraron que iba dirigido a Lyn May. Cabe destacar que está frase, que muchos atribuyeron a la balarina es parte de la canción que Belinda estrenó recientemente llamada La niña de la escuela junto a Tini Stoessel.

Está polémica sucede después de que Belinda y Christian Nodal anunciaran que llegarán al altar y después de que se diera a conocer el precio del anillo que el intérprete de Adiós Amor le entregó a su prometida, pues precisamente el tema por el que Lyn May despotricó en contra la protagonista de varias novelas infantiles de Televisa, y que se llevó entre las "patas" a Nodal.

Tras confesar durante la entrevista con Chisme en Vivo, Lyn May también aprovechó para llamar chango a Christian Nodal y ofender a la hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera a quien la llamó gorda. Estos fueron los comentarios de Lyn May.

“Me preguntaron y yo dije lo que pienso de esta chava que no hace nada y que me copió que yo saque un video con Markos D1 casándonos y ella me copió. Que se iba a casar con este chango, no se quien es, Christian Nodal, Christian no das”.

"También la otra gorda, la Chiquis, se debería ir al gimnasio, porque una artista tiene que tener respeto para el público, cómo es posible que salga tan gorda, debe de adelgazar, que ya no trague", expresó Lyn May. Hasta el momento ni Christian Nodal ni Chiquis Rivera han dado alguna declaración.

