Badabun tomaría represalias contra youtubers que denunciaron maltratos

Tras dar a conocer que un grupo de youtubers denunciaran a Badabun por hostigamiento y acoso, por medio de redes sociales Instagram Juan de Dios Pantoja aprovecho para comentar que la empresa Mexicana tiene pensado tomar represalias contra las cinco personas que decidieron hablar del calvario que viven en el programa.

“Destruyen Badabun. Por eso se acaba, supuestamente, pero los dueños de Badabun seguirán trabajando por ellos, los que están saliendo... Van a seguir manipulados porBadabun ... Los están intentando engañar... A ellos no les han cerrado las redes sociales y están hablando libremente... Cuando los chicos hablaron (los que denunciaron maltrato laboral), les cerraron hasta el Instagram nuevo que hicieron. Comentó Juan de Dios Pantoja en redes sociales.

También comentó que el programa Badabun tiene acceso a las cuentas de los youtubers por que es dueño de ellas, así que las cinco personas que decidieron hablar y denunciar no son os propietarios de sus cuentas aunque ellos la hayan abierto con sus datos personales.

“Es un plan y, sinceramente, a nosotros no nos interesa si los demás youtubers no decidieron salirse... Les mejoraron muchas cosas para que siguieran trabajando, les prometieron cosas... (le dijeron) necesitamos que nos ayuden con esto, hagan estos videos. Si ellos decidieron quedarse ya es su problema. No tenemos nada en contra de ellos. Lo único que queremos es que les regresen sociales de una buena manera”. Esto expresaron los youtubers.

Juan de Dios Pantoja se fue más allá de una sola red social a las cuales decidió hablar y explico a grandes rasgos quienes son los que denunciaron y que son las personas contra las que actuarán la empresa en contra de ellos; Alex Flores, Kim Shantal, Daniel ‘Queen’ Buen rostro, Kevin Achutegui y Dani Alfaro, poniendo en riesgo la imagen de todos los compañeros por denunciar cosas que no son correctas como el maltrato, acoso sexual, la homofobia y lo más importante la explotación laboral.

Se comenta que las personas que defienden a Badabun es por que la empresa los está dirigiendo acerca de lo que digan, entre ellos se encuentra Tavo Betancour en donde utilizo la red social de youtube para dar la versión de los hechos que están pasando en relación con la empresa Mexicana