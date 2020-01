Badabun: Los coqueteos entre Lizbeth Rodríguez y Tavo Betancourt

La famosa conductora de Exponiendo Infieles y Cásate Conmigo, Lizbeth Rodríguez, grabó la segunda parte del video Verdad o shot, donde su invitado especial fue nada más que su exnovio Tavo Betancourt. Durante el video, que según, La Chica Badabun, lo hizo a petición de sus fans, ambos youtubers revelan intimidades de su noviazgo.

Sin embargo, algo que ha llamado mucho la atención de los fans, según ellos, las miradas coquetas de ambos influencers.

"Se ven tan hermosos los dos, una pareja hermosa, debería volver se ven bien bonitos. Y obvio que se gustan porque se coquetean los dos", "La cara de Tavo con cada pregunta de "me apendeje y perdí a este mujerón", "Tavo siempre está rojo delante de Liz se nota que aún la quiere", " Sinceramente siento que tienen una química increíble y que Tavito sigue enamorado de Liz no se alomejor es mi imaginación o que pero yo siento que pueden llegar a volver y espero que vuelvan".

Fueron algunos de los comentarios en el canal de Youtube de Lizbeth Rodríguez, haciendo referencia a que los dos influencers aún se quieren. Durante la segunda parte del video, La Chica Badabun también manifestó que le dolió mucho la salida de sus amigos de Badabun.

“ De verdad para mi fue muy trágico, de verdad fue muy trágico, yo recuerdo haberme despertado llorando por que pensaba en todas las personas que se quedaron sin trabajo, osea, no se, a mi eso me pegó así fuerte, y más por que, yo tengo un equipo de trabajo muy grande y aquí seguímos, no sé cómo", señaló Lizbeth Rodríguez en el video.

Durante el video la conductora de Exponiendo Infieles indicó que también por las fechas que eran la salida de sus amigos le afectó aún más.

"Diciembre para Youtube es un buen mes, es donde nos va mejor a todos, obviamente todo mundo cuenta con su ingreso, por que tienen sus festejos, les regalan cosas a sus hijos y demás, y que pasará eso justo en esas fechas, a mi no sé, me sigue doliendo, me duele todavía", indicó.