Badabun: Lizbeth Rodríguez y el terrorífico momento que vivió en Nayarit

Lizbeth Rodríguez y su equipo de trabajo visitó Bellavista, una localidad rural del municipio mexicano de Tepic en el estado de Nayarit, en donde móstró los terroríficos momentos que vivió en en el lugar.

Fue a través de su canal de Youtube que La Chica Badabun compartió con sus millones de seguidores los momentos terroríficos que pasó en la fábrica textil de Bellavista. En el video Lizbeth señaló que sintió mucho miedo al visitar la fábrica, pues sintió muchas energías, esto aunado a lo tenebroso del lugar.

Lizbeth Rodríguez y su equipo de trabajo fueron acompañados por dos personas que conocían la historia del lugar, David y Gael, quienes indicaron que se registraron decesos en la fábrica. El primero ocurrió en noviembre de 1841.

Lizbeth confesó que pese a los momentos de miedo que vivió fue una increíble experiencia.

"De verdad que la experiencia fue increíble y terrorífica , si sentí muchísimo miedo, si sentí muchísimas cosas, no sé si cuando se publique este video ustedes vayan a alcanzar a ver cosas que nosotros no en este momento", comentó Lizbeth.

A unas horas de la publicación del video lleva más de 137 mil vistas. Lizbeth Rodríguez es una de youtubers más famosas del momento, ya que cuenta con millones de seguidores. Recientemente La Chica Badabun también aprovechó para compartir en sus historias de Instagram su indigación tras recibir comentarios obscenos por parte de sus admiradores por lo que prometió boquearlos.

"Estaba leyendo unos comentarios y la neta que se pasan de lanza, osea nada más sean un poquito conscientes, me critican por un montón de cosas y la neta se pasan de obscenos con sus comentarios. Pero tengan por entendido que los voy a bloquear, no me comenten cosas obscenas porque se van a perder el chisme para siempre, no me interesa que me siga gente que hace ese tipo de comentarios, así que ahorrense”, señaló Lizbeth.