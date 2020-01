Badabun: Lizbeth Rodríguez y el susto de su vida que se llevó en Nayarit

Lizbeth Rodríguez de Badabun compartió en sus historias de Instagram que se encuentra de visita por el estado de Nayarit. La Chica Badabun fue muy bien recibida por los habitantes del estado, un grupo de niñas le dieron la bienvenida.

A través de sus historias Lizbeth Rodríguez compartió hermosos y antiguos paisajes del estado e incluso aprovechó para posar en toples en uno de ellos. Sin embargo, algo que dejó sin habla a Lizbeth fue el momento terrorífico que vivió cuando acudió al recorrido de Bellavista, una localidad rural del municipio de Tepic.

"Amigos la neta ando como super super sacada de onda, porque vinimos al recorrido de Bellavista, y la neta no sé, osea se escucharon un montón de cosas, estoy como super sacada de onda, ahorita pregunte así como que pues, si alguien se metió y pues no, no sé yo dije alguien me va a querer a sustar saben", dijo Rodríguez en su historia.

La Chica Badabun pensó que alguien pretendía asustarla, sin embargo, señaló que le explicaron que no había manera de que hubiera alguien adentro. En las mismas historias Lizbeth reconoció que fue culpa de ella y de la producción por entrar a lugares restringidos.

"Estor sacada de onda, aquí no hacen visitas en la noche, sin embargo, nos dieron el acceso y entramos a lugares restringidos, entonces se que fue nuestra culpa por meternos a lugares que no están permitidos, pero no sé, digo, todo está documentado, grabe un video, espero no sorprenderme aún más cuando vea las tomas, no sé yo en el fondo de mi corazón dije alguien se metió, alguien me quiso asustar, pero ahorita veo que no hay manera", indicó La Chica Badabun.

Después de este aterrador momento, Lizbeth Rodríguez confesó que se sentía muy rara. Recientemente Lizbeth Rodríguez anunció que viajará en el mes de marzo a Guadalajara, Monterrey y CDMX.

A través de su canal de Youtube, La Chica Badabun emocionó a sus fans con esta grandiosa noticia. Lizbeth indicó que se trasladará a estás ciudades el 6, 7 y 8 de marzo para regalar abrazos y autógrafos a todos sus fans.