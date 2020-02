Badabun: Lizbeth Rodríguez revela por qué no pagó en tienda

La conductora de Exponiendo Infieles, Lizbeth Rodríguez, reveló a través de un video en su canal de Youtube la razón por la que tardó muchos años en pagar deduda de tienda departamental. Además, La Chica Badabun ventiló en el video una lista de las personas que le debían en las que apareció Juan de Dios Pantoja, novio de Kimberly Loaiza.

"El cual nos sigue hipnotizando con sus canciones, hasta el momento esta persona no ha sido ni para pagarme las disculpas, y así llegue de mi viaje de Mazatlán con las manos vacías", señaló la famosa youtuber.

Lee también: Twitter integra el emoji oficial de Bitcoin

Durante el video Lizbeth Rodríguez prometió que contaría algo que jamás imaginaron y advirtió que se prepararan para ello. "Amigos el día de hoy les contaré algo que jamás imaginaron, así que prepárense porque esto se va a descontrolar", indicó en la publicación.

La Chica Badabun aprovechó para también ventilar por qué no había pagado una deuda que ella tenía desde hace varios años, para ser exactos desde el 2016, tal y como lo dio a conocer en su Instagram hace un par de días. Sin pena, la conductora de Exponiendo Infieles acudió a la tienda departamental y como toda buen ciudadano pagó la deuda.

Amigos se cuaerdan que les había dicho que debía desde hace muchísimos años, voy a pagar como todo una buena ciudadana, que sea lo que Dios quiera", señaló La Chica Badabun en el video.

Tras la polémica que surgió tras dar a conocer está deuda, por fin Lizbeth Rodríguez habló del motivo por el que lo la había pagado. Resulta que su ex novio la había dejado con la deuda.

"Lo que ustedes no saben es la razón por la que yo me negaba a pagar semejante suma. Resulta que en el 2016 cuando esa persona y yo manteníamos una relación, él hizo un uso indebido de mi tarjeta de crédito dejandome así con los pagos de su celular y la gasolina que él utilizaba, y como se podrán imaginar fue tanto mi coraje que yo siempre me negue a pagar esa tal suma", señaló.

La Chica Badabun señaló que llegó al punto de su vida que no podía sacar ninguna tarjeta de crédito por lo que decidió pagar.

Lizbeth aprovechó para dar un consejo a todas aquellas personas que comparten tarjetas u otras cosas con sus parejas.

" Nunca le presten su tarjeta de crédito a su actual pareja", señaló.