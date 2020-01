Badabun: Lizbeth Rodríguez muestra las tiernas fotos de su embarazo

Lizbeth Rodríguez es una de las youtubers más famosas y queridas del momento. Con su participación en Exponiendo Infieles de Badabun ha logrado darse a conocer a nivel internacional, pues no solo cuenta con miles de seguidores en México si no en diferentes partes del mundo.

La Chica Badabun, como también es conocida, recientemente compartió en su canal de Youtube un video, el cual tituló "Reaccionando a mis fotos de embarazada ¿y el otro pa’ cuando?", en el que mostró las tiernas imágenes de los momentos personales que vivió durante su embarazo.

Nos referimos al único embarazo que ha tenído hasta el momento, el de su hijo Eros Rodríguez. A través del video, Lizbeth Rodríguez compartió algunas fotografías de su Baby Shower, e incluso confesó algunos detalles de su vida personal. Tuvo que trabajar durante su embarazo.

"Hey amigos, bienvenidos a este video tan solicitado por ustedes. Reaccionando a mis fotos de embarazada. Me gustó muchísimo hacerlo porque tenía muchas ganas de contarles un poco de esta historia que amo tanto. Fue la mejor experiencia que haya tenido jamás", escribió en la publicación.

"Otra cosa que a lo mejor no les he comentado , es que cuando yo estuve embarazada, pues realmente siempre estuve trabajando, no hubo un momento en el que yo me detuviera hasta que me dijeron tienes que tener reposo absoluto", indicó la famosa influencer.

Lizbeth Rodríguez reveló que le encantaba estar embarazada y que nunca se había sentido tan bonita como cuando tenía en el vientre a Eros.La Chica Badabun compartió las fotografías que se tomó durante este bello momento y algunos de los detalles que enfrentó cuando viajó así embarazada.