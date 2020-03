Bad Bunny y su atrevida foto en sexto día de cuarentena por coronavirus

Bad Bunny, quien por voluntad propia quiso ponerse en cuarentena por la pandemia del coronavirus ha sorprendido a sus millones de seguidores en Instagram, pues resulta que el cantante ha aprovechado para compartir lo que hace mientras termina la larga espera.

El 'conejo del mal´ como también es conocido el cantante, es uno de los artistas que por voluntad propia decidió quedarse en casa, ya que la cuarentena es obligatoria en algunos otros países, esto con el fin de eviatr la propagación del coronavirus. Muchos artistas han decidio quedarse en casa pero se mantienen en comunicación con sus seguidores a través de las redes sociales tal como lo hace Bad Bunny.

Lee también: Cómo activar Blim tv para tenerlo gratis durante un mes

Estos últimos días el cantante ha sorprendido a sus fans, primero porque compartió el 18 de marzo una divertida fotografía en la que utilizó un filtro. El cantante acompañó la imagen con el siguiente mensaje. “Todo el mundo para dentro que llegó el coronavirusssss ? lávense las manos y báñense bien con mucho jabón y agua calientita. no saluden ni a la madre que los parió! ahhhh, y no salgan de sus casas para nada!! mucho menos para comprar papel de c*lo. ok? ok!!!! a escuchar #yhlqmdlg”, indicó.

Un día después de está graciosa fotografía, Bad Bunny, volvió a conquistar aún más a sus seguidores con un divertido video en el que se le ve que está viendo la cuarentena acompañado de su novia Gabriela Berlingeri.

Sin embargo, el 20 de marzo, Bad Bunny, sorprendió a sus millones de seguidores con una fotografía en donde aparece tomando el sol semidesnudo, solo una toalla cubría sus parte íntima. El cantante compartió está misma imagen en Twitter como en Instagram por lo que no tardó mucho para que se hicieran virales rápidamente.

En menos de 24 horas las fotografías alcanzaron los 4.1 millones de likes y un sinfín de comentarios, muchos de ellos de mujeres que mencionaban que que afortunada era su novia y que ellas quisieran pasar la cuarentena tan bien como él. Mientras que otros usuarios resultaron ser un tanto ofensivos para el cantante.