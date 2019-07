Bad Bunny se retira de la música

Bad Bunny anunció una noticia que llenó de nostalgia a todos sus seguidores, el cantante de trap se retira de la música para hacer una pausa en su carrera y no tuvo problema en decir cuáles son las razones.

A pesar que Bad Bunny pasa por un momento lleno de éxito en su carrera como cantante, decidió retirarse temporalmente de los escenarios para quedarse en Puerto Rico y apoyar a su gente por el reciente conflicto político que enfrentan.

Los problemas en Puerto Rico aumentaron con la renucia del gobernador Ricardo Rosselló después que se le acua de corrupción y evidenciaran un chat comprometedor para su carrera.

Se retira después de su gira en Europa

El retiro del conejo malo vendrá después de cumplir con cuatro fechas que debe cumplir para completar su gira, aunque su gira europea fue cancelada con el fin de líder junto a Ricky Martin y René Pérez la serie de protetas que se realizaron durante esta semana en San Juan, a las que acudieron al llamado miles de personas.

El día de ayer me marcó para siempre. Nunca había sentido tanto orgullo en mi vida! escribió Bad Bunny en Instagram.

"Sin embargo, la lucha continua PUERTO RICO! NO NOS VAMOS A DEJAR!!! QUE SE QUITEN ELLOS!! NOSOTROS NUNCA!! VAMOS A CAMBIAR LA HISTORIA!!! AUNQUE ALGUNO DE LOS MISMOS NUESTRO NOS DEN LA ESPALDA!! NOSTROS SOMOS MÁS!! Y TENEMOS CORAJE Y CORAZÓN DE SOBRA!! SIGAN SALIENDO PA' LA CALLE!! YO NO ME VOY A CALLAR!! NO NOS PODEMOS DETENER!!! PUÑETAAA!!" continuaba.

El cantante estuvo en las protestas del miércoles, pero tuvo que regresar a España para finalizar el contrato que tenía con su gira. A través de Instagram en un video habló de la postura del país en el mundo.

Puerto Rico de corazón no nos podemos dejar, tenemos que darle el ejemplo al mundo. Esta generación no se va a dejar, no se dejen.

Bad Bunny aseguró que temrinará sus presentaciones y se unirá de nuevo a la lucha en Puerto Rico dará pausa a su carrera porque no tiene ánimos de hacer música pero sí de luchar por el país al lado de todos los manifestantes, porque no puede darle la espalda a la patria, al pueblo.