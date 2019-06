Bad Bunny se convierte en mujer: Video

El cantante Bad Bunny se ha distinguido desde sus inicios no solo por su música y talento, sino por tener un look bastante excentríco y fuera de la moda de otros artistas. En fechas recientes se ha popularizado en redes sociales gracias a las ocurrencias que sube y esta vez no fue la excepción al convertirse en mujer.

Bad Bunny recibió críticas muy duras hace un par de meses cuando no le importó el qué dirán y adoptó las uñas largas y coloridas como parte de su look, y ahora entre la plémica se convirtió en mujer.

Bad Bunny se convierte en mujer. Foto: Instagram

Aunque en realidad su 'look' femenino no forma parte de su cambio, el cantante de trap se portó como el conejo malo y subió una serie de imágenes en las que cambio su rostro con una aplicación, entre ellas en una luce como mujer.

Bad Bunny lució como chica y fue cmparado con Cardy B

En su versión de la 'coneja mala' Bad Bunny posó como toda una chica, además grabó un pequeño video en el que seduce a la cámara y envía un beso para todos sus seguidores.

bim din pin. En cual me veo mejorrr??, escribió Bad Bunny.

Algunos colegas de la industria musical bromearon con comentarios sobre su apariencia y lo llamaron 'Lady Bunny' y lo compararon con Cardi B. En otras de sus divertidas fotos luce como un hombre más rudo y hasta como un bebé. Todo sea por consentir a los fans.