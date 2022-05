Bad Bunny estrena "Un Verano Sin Ti", el disco "más feliz" de su carrera

El cantante urbano de origen puertorriqueño Bad Bunny, el artista más escuchado en las plataformas musicales, estrenó el pasado viernes 6 de mayo, su disco "Un Verano Sin Ti", el cual describe como "el más feliz" que ha hecho en su carrera.

Compuesto por 23 canciones, el álbum cuenta con numerosas colaboraciones: "Tarot", junto a Jhayco; "Party", con Rauw Alejandro; "Me Porto Bonito", con Chencho Corleone; "La Corriente", junto a Tony Dize; "Andrea", junto a Buscabulla; "Otro Atardecer", con el grupo The Marías, y "Ojitos Lindos", con los colombianos Bomba Estéreo.

"Este álbum es una idea que tenía hace dos años. Mucha gente pensaría que es un disco triste, pero no lo es. Es buena vibra, mucha fiesta y felicidad. Creo que es el disco más feliz de mi carrera", dijo Bad Bunny en una entrevista con la estación de radio Apple Music 1.

"Cuando tengo una buena idea que quiero trabajar en el futuro, la mantengo hasta ese momento", agregó Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre verdadero del intérprete urbano. Sobre las colaboraciones, Bad Bunny resaltó que son artistas que respeta: "Me gusta su música y me inspiran", señaló.

"Son personas -continuó- que hacen música que escucho cada verano. Ellos son parte de mi vibra veraniega y de mi listado de canciones del verano. Así que es un álbum muy especial".

Según un comunicado de prensa, en "Un Verano Sin Ti" Bad Bunny presenta su nueva etapa musical, desafiando sus propias capacidades creativas y encuentra una nueva versatilidad que trasciende hacia áreas inexploradas de su talento.

Entre los productores musicales que trabajaron en este disco, grabado en Puerto Rico y República Dominicana, estuvieron los puertorriqueños Tainy y MAG, así como el ingeniero de grabación de Bad Bunny, Beto "La Paciencia".

MAG produjo el primer tema del disco, "Moscow Mule", un reguetón sensual que Bad Bunny admitió que debe ser su favorito del álbum porque "refleja ese estado de ánimo del pasado verano".

Fluctuando desde el reguetón y el dembow dominicano, el mambo y el merengue, hacia influencias del reggae, pop, indie, rock y afrobeats, todas las canciones hacen referencia a una misma base: los sonidos inspirados por los ritmos del Caribe.

Igualmente, cada canción expresa un viaje de emociones que hace alusión a algunas de las experiencias más memorables detrás de cada uno de los veranos que Bad Bunny ha disfrutado en su vida, precisa el comunicado.

"Un Verano Sin Ti" es el quinto álbum en solitario de Bad Bunny, después de "X 100pre" (2018), "YHLQMDLG" (2020), "Las Que No Iban a Salir" (2020) y "El Último Tour Del Mundo" (2020).

Este nuevo álbum llega después de que el artista puertorriqueño culminara su gira "El Último Tour Del Mundo" por Estados Unidos, y antes de inicio de su próximo "World's Hottest Tour" el 5 de agosto en Orlando, Florida (EE.UU.).

Además de su carrera musical, Bad Bunny espera el estreno de la película "Bullet Train", en la que actúa junto al conocido actor estadounidense Brad Pitt, y el próximo film de Marvel, "El Muerto", una producción derivada de la aclamada saga de Spider-Man. EFE

