Bad Bunny es el artista más escuchado en Spotify por segundo año consecutivo

A sus 27 años de edad, el cantante puertorriqueño de música urbana Bad Bunny, ha logrado lo inimaginable, y es que por segundo año consecutivo ha sido el artista más escuchado a nivel global en Spotify, según informó este miércoles la plataforma musical digital.

Bad Bunny, el máximo artista de trap latino, ha logrado en 2021 más de 9.100 millones de reproducciones en Spotify. En el listado, al intérprete puertorriqueño le siguen Taylor Swift, BTS, Drake y Justin Bieber.

De igual forma, "DÁKITI", del propio Bad Bunny en colaboración de Jhay Cortez e incluido en el disco más reciente del primero, "El Último Tour del Mundo", se coronó como la canción latina más escuchada a nivel global este 2021 en Spotify.

En los primeros ocho meses del presente año, Bad Bunny fue el artista latino más escuchado mensualmente en la plataforma musical de Spotify. Según detalló Spotify en septiembre, Bad Bunny logró en los primeros ocho meses de este año 6.659 millones de reproducciones en dicha plataforma.

Arrancando en enero, Bad Bunny tuvo 913,5 millones de reproducciones, logro mayormente obtenido por el lanzamiento de su tercer disco, "El Último Tour del Mundo", publicado en noviembre de 2020. En febrero, el artista obtuvo 776 millones de reproducciones, seguidas en marzo por otras 801,6 millones, y en abril se adjudicó 731 millones.

Luego, en mayo alcanzó 695 millones de reproducciones, y en junio comenzó un repunte al obtener 845 millones gracias al lanzamiento de su tema "Yonagui". Ese mismo mes, Bad Bunny volvió a revolcar el movimiento urbano al participar en el "remix" (remezcla) del tema "AM" junto a su colega y compatriota Nio García y el colombiano J Balvin.

En julio, "el conejo malo" logró 955,6 millones de reproducciones -la mayor cantidad en un mes al momento este año-, principalmente por su participación en el "remix" del tema "Volando" junto a su compatriota Mora y el panameño Sech. Y, en agosto Bad Bunny logró 942 millones de reproducciones.

Finalmente, este miércoles también se anunció que los videos musicales de Bad Bunny "La noche de anoche", junto a la española Rosalía, y "Yonaguni", fueron los dos videoclips en español en YouTube más vistos en Estados Unidos este año, anunció la plataforma en un comunicado de prensa. EFE

