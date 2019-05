Bad Bunny comparado con integrante de BTS por cambio de look

"Un nuevo integrante en BTS", han señalado algunos usuarios de redes sociales luego que Bad Bunny diera a conocer el nuevo look de su innovadora cabellera. Los internautas tomaron con gracia el aspecto del cantante de trap.

Bad Bunny publicó una foto en su cuenta e Instagram en la que aparece con un look muy diferente al que nos tiene acostumbrado, sus seguidores lo compararon con un integrante de la famosa banda surcoreana BTS.

En las imágenes podemos ver a un Bad Bunny con cabello abundante y muy distinto además de portar gafas doradas con cristales incrustados y una cadena del mismo color. Acto seguido llovieron las brulas.

alguien lo conoce??? KiEn SeRá?? �� (¿Alguien lo conoce, quién será?), escribió el cantante.

“El conejo del KPop” señalaron los usuarios

El cantante de trap Bad Bunny subió estas fotos a su cuenta de Instagram y los fans no tardaron en comentar.

Muchos de lo comentarios era que se parecía a un integrante de #BTS



¿Puedes creerlo? @BTS_twt pic.twitter.com/OcMasY1g62 — ����KIM JEON MIN ���� (@taelenny) 13 de mayo de 2019

Los comentarios surgieron y señalaron “Es el nuevo miembro de BTS”, “El conejo del KPop”, “He looks like BTS Kpop lmfao”, sin embargo ya sabemos que al conejo malo le encanta cambiar de look seguido y hace gala de la extravagancia.

Además de ser comparado con uno de los chicos BTS, los seguidores dijeron que Bad Bunny se parece a Kriss Jenner con esa cabellera, que se había puesto el peluquín de Anuel, Miguel de la película Coco.