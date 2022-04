Bad Bunny avisa que está "listo pa' lo próximo": anunciar su nuevo álbum

El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny aseguró que está "listo pa' lo próximo", en referencia a revelar la fecha de su próxima producción, después de concluir la gira "El Último Tour Del Mundo".

"Ayer culminó una etapa de mi carrera de la mejor forma posible. Cerrando la gira de EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO y ganando el Grammy con ese mismo álbum", sostuvo Bad Bunny horas después de terminar el ciclo de presentaciones en Miami (EE.UU.) y ganar el Grammy del disco homónimo en la categoría a Mejor álbum de Música Urbana.

"GRACIAS GRACIAS GRACIAS!! Ahora sí, ya estamos listo pa' lo próximo", agregó Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre verdadero del artista de 28 años.

Según publicó hace varios días el propio Bad Bunny en unos videos en los que aparece el actor español Mario Casas, luego de concluir la gira "El Último Tour Del Mundo" este anunciaría la fecha de la publicación de lo que será su quinto disco en solitario.

Sus otros álbumes son "X 100pre" (2018), "YHLQMDLG" (2020), "Las Que No Iban a Salir" (2020) y "El Último Tour Del Mundo" (2020).

En 2021 y por segundo año consecutivo, Bad Bunny fue el artista más escuchado a nivel global en Spotify. Bad Bunny, el máximo artista de trap latino, logró en 2021 más de 9.100 millones de reproducciones en Spotify. En el listado, al intérprete puertorriqueño le siguieron Taylor Swift, BTS, Drake y Justin Bieber.

Igualmente, "DÁKITI", de Bad Bunny y Jhay Cortez e incluido en el disco más reciente del primero, "El Último Tour del Mundo", se coronó como la canción latina más escuchada a nivel global este 2021 en Spotify. EFE

En su visitada pero renovada cuenta de Instagram, Bad Bunny ha compartido un clip protagonizado por el actor español Mario Casas, quien hablando por teléfono en una playa, dice: "¿Qué pasa?, ¡¿cómo?! venga, no me jodas, ¡perfecto!, yo lo digo ahora"... cuelga y continúa: "¡Notición!, me acaba de decir Benito [Bad Bunny] que ya tiene el disco, que cuando acabe la gira y demás lo saca, así que chavales, ¡tenemos el p***o discazo!".

