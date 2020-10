Bad Bunny acapara portada de la revista de The New York Times

El cantante rapero del género urbano y reggaetón Bad Bunny, ha acaparado la portada de la revista The New Tork Times, una de las publicaciones más importantes del entretenimiento de Estados Unidos. Y este lugar se lo ha ganado a solo cuatro años de su historia musical, en los que ha llegado rápidamente a la cima del éxito.

Se trata de la Edición Cultural que todos los años produce The New York Times Magazine, en la que la autora, Carina del Valle Schorske, de ascendencia puertorriqueña, se adentra en un largo artículo en el último disco de Bad Bunny, YHLQMDLG , habla en detalle de su particular voz y de su infancia, y de los mensajes de denuncia que el cantante ha incluido en sus canciones en los últimos años.

"Me siento como si fuese un deportista que está representando a Puerto Rico en las Olimpiadas y es diablo", dice en la entrevista Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, sobre la importancia que ha ido ganando su figura.

Del Valle Schorske viajó hasta Puerto Rico para entrevistar a la estrella, que ha fusionado la música con el activismo para denunciar las muertes de mujeres y transgénero en la isla así como la respuesta de EE.UU. al huracán María.

"Es una historia sobre el Puerto Rico de Bad Bunny, o sobre el Bad Bunny de Puerto Rico", cuenta la periodista sobre la pieza. "Y cuando digo Puerto Rico, me refiero al archipiélago pero también a la diáspora -dispersión- y a la solidaridad que forma la diáspora", agrega.

La entrevista con el artista, que tuvo lugar en San Juan, se alargó durante seis horas, pero la periodista también tuvo oportunidad de hablar con su colaborador DJ Orma, el productor de reguetón Tainy, el artista urbano Residente y con varios poetas, escritores, críticos culturales y músicos, entre ellos la artista Cecilia Peña-Govea.

Tras el aspecto gráfico de la entrevista, en el que Bad Bunny mira a cámara con gesto afable, abundante pelo rizado y un particular bigote, se encuentra la también puertorriqueña Mara Corsino y la diseñadora y compatriota Claudia Rubín.

Por su parte, el diario escribió en su cuenta oficial de Instagram, un significativo mensaje de lo que representa el cantante boricua en la música latina:

"Si el lenguaje es un juego de poder, entonces Bad Bunny está ganando. Cuando Benito Antonio Martínez Ocasio irrumpió en la escena de la música urbana como Bad Bunny en 2016, tenía solo 22 años. Desde entonces, el reggeatonero puertorriqueño ha llegado a dominar el pop global en sus propios términos profanos, políticos y absolutamente originales.

Su último álbum, "YHLQMDLG", debutó en el número 2 para convertirse en el álbum en español con las listas más altas de todos los tiempos. Bad Bunny ha resquebrajado “el mercado gringo” (sus palabras) sin asimilar, sin hacer la única concesión que parecía ineludible: su lengua materna.

“Bad Bunny tiene una sensación sobrenatural de las necesidades del momento, pero sus intervenciones rara vez resultan obedientes o didácticas”, escribe @semifluentmundo para @nytmag. "Parece, en cambio, estar haciendo lo que quiera, al menos, ese es el título de su álbum," YHLQMDLG": Yo hago lo que me da la gana.

Realiza la libertad expresiva que nos gustaría poder, despejando el escenario global no solo por el espectáculo carismático de nuestra alegría sino también por las exigencias imposibles de nuestro dolor. Se pinta las uñas de púrpura. Habla de la depresión en voz alta, en público.

Ondea la bandera puertorriqueña desde la parte trasera de un camión de plataforma en medio de una protesta callejera masiva. Desaparece durante largos períodos de las redes sociales, luego emerge, luciendo hosco, para registrarse para votar ”. Toque el enlace en nuestra biografía para leer el perfil completo de @badbunnypr. Haz clic en el enlace de nuestra biografía para leer la historia en español. Foto de @maracorsino."

Con información de EFE New York / Agencia EFE / Fotografía Instagram

