Bad Bunny, Pedro Capó y Karol G actuarán en los Latin Grammy

Bad Bunny, Pedro Capó y Karol G actuarán en la ceremonia de los Latin Grammy, cuya Persona del Año, Marc Anthony, también tendrá una participación especial.

La Academia Latina de la Grabación anunció el martes al primer grupo de artistas confirmados para la 21a entrega anual de los Latin Grammy. Alejandro Fernández, Kany García, Los Tigres del Norte, Christian Nodal y Fito Paéz también participarán en la gala.

Anthony, ganador de seis Latin Grammy y tres Grammy, regresará al escenario en calidad de Persona del Año. La rapera argentino-española Nathy Peluso, nominada a mejor nuevo artista, ofrecerá su primera actuación internacional.

La ceremonia, cuyo tema este año es “La música nos humaniza”, se producirá desde distintas ciudades alrededor del mundo, mientras que la sede será Miami. Carlos Rivera y Roselyn Sánchez serán los anfitriones. Rivera ya condujo la 18a entrega anual, mientras que Sánchez regresa por quinta vez a los Latin Grammy.

La ceremonia se transmitirá en vivo por Univisión el 19 de noviembre a las 8 pm de Nueva York (0000 GMT), con retransmisiones por TNT y el Canal 5 de Televisa.

La Premiere del Latin Grammy, en la que se entregan la mayoría de los premios, se realizará previo a la transmisión en una producción virtual con actuaciones remotas en la que podrán participar todos los nominados. Ante la pandemia de COVID-19, este año no contará con público en vivo ni alfombra roja.

