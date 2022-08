Bad Bunny, Karol G, Becky G y Farruko lideran los Premios Billboard Latinos

La lista de finalistas de los Premios Billboard Latinos se dio a conocer y en ella Bad Bunny, Karol G, Becky G y Farruco lideran las candidaturas en distintas categorías, colocándose, desde ya, como serios contendientes para llevarse la noche el próximo 29 de septiembre, fecha de la gala, que se transmitirá por Telemundo.

La lista la encabeza el puertorriqueño Bad Bunny, que suma 23 nominaciones, entre ellas a artista del año y álbum del año, por su disco "Un Verano Sin Ti", según se desprende de la lista de finalistas difundida este jueves por la organización.

Este año, los premios responderán a 58 categorías diferentes que abarcan, entre otros, los principales géneros musicales en Latin Pop, Tropical, Latin Rhythm o Regional Mexicano. La gala, que se celebrará en el Watsco Center de Coral Gables, aledaña a Miami, es la "única en honrar los álbumes, canciones e intérpretes más populares de la música latina", como señaló en un comunicado Billboard.

Lee también: Así fue el día que Thalía rechazó a Shakira y se burló de su música en programa en vivo

Gracias a su álbum "Un verano sin ti", el reguetonero boricua es finalista en las categorías "Top Latin Álbum del Año" y "Latin Rhythm Álbum del Año", mientras que los éxitos "Me porto bonito", "Tití me preguntó", "Ojitos lindos", y "Party", extraídos del citado álbum, lograron ocho nominaciones, entre ellas "Hot Latin Song del Año" y "Canción Streaming del Año".

La cantante colombiana Karol G es, por su parte, 15 veces finalista este año, en categorías que incluyen "Artista del Año", "Top Latin Album del Año" y "Álbum Latin Rhythm del Año" por su exitoso disco "KG0516".

Lee también: Adamari López sorprende en las redes ‘cantando’ las mañanitas ¿para Toni Costa?

Además, tiene siete menciones gracias a su tema "Mamiii" junto a la estadounidense Becky G y referente actual de la música latina. La colaboración entre ambas aspira a los premios "Hot Latin Song del Año", "Latin Airplay Song del Año" o "Latin Pop Song", además de "Canción del Año Streaming" y "Canción Latin Pop del Año", entre otras.

La colombiana competirá también en las categorías de "Hot Latin Songs Artist of the Year", "Fémina" y "Top Latin Albums Artist of the Year" con Becky G, quien a su vez tiene siete de sus 11 nominaciones gracias al exitoso tema de pop-reguetón "Mamiii".

Con 11 nominaciones también se encuentra el reguetonero puertorriqueño Farruko, quien disputará a Bad Bunny varios de los premios principales, entre ellos el de "Artista del Año" y "Hot Latin Song del Año" por "Pepas", y "Top Latin Album del Año" por "La 167".

El también puertorriqueño Rauw Alejandro destaca como finalista para diez premios Billboard, incluidos el de "Artista del Año", "Hot Latin Songs", "Masculino", "Top Latin Albums del Año" y Álbum "Latin Rhythm" del Año por su trabajo "Vice Versa".

El grupo estadounidense de música mexicana Eslabón Armado lidera la categoría de Música Regional Mexicana con seis menciones, incluyendo "Artista Regional Mexicano del Año", "Dúo o Grupo", "Hot Latin Songs del Año o "Top Latin Albums del Año", gracias a sus álbumes, "Nostalgia" y "Tu veneno mortal, vol. 2".

La gala coincidirá con la Semana de la Música Latina de Billboard, que como el año pasado también volverá a realizarse en Miami, entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Instagram

Síguenos en

EFE La primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, tiene cerca de ochenta años de experiencia, produce casi 3 millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos: texto, infografía, fotografía, audio, video y multimedia. Ofrece información instantáneamente desde su red mundial de delegaciones y corresponsalías en español, portugués, inglés, árabe, catalán y gallego. Es una Sociedad Mercantil Estatal, cuya titularidad corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. Ver más