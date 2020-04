Babo EXPLOTA contra Jua de Dios y Kimberly Loaiza

Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como Babo, quien es un rapero mexicano y famoso por ser el cantante principal del grupo mexicano de Rap Cartel de Santa, está envuelto en una polémica luego de que se viralizara un supuesto enfrentamiento en las redes sociales con el youtuber Juan de Dios Pantoja por Kimberly Loaiza.

Durante una transmisión en vivo el conocido rapero dejó en ridículo a los famosos youtubers mexicanos al manifestar que no conocía a Juan de Dios Pantoja ni mucho menos a Kimberly Loaiza por lo que explotó durante la transmisión.

‘‘¿Qué tanto pi... me comentan de un pin...Juan..., yo no sé quién v.... es ese Juan....., o sea ya miré ahí un vatillo y su ruca pero lo que sí está bien pan... es que anden ahí falsificando las pi*chis redes, eso sí está de la ve*ga, porque luego ahí se andan muriendo gente así como el Pirata de Culiacán, ahí nomás quedó’’, expresó el famoso.

Esto después de que sus fans le compartieran imágenes del supuesto enfrentamiento entre Juan y Babo en el que involucró a Kimberly Loaiza. En vocalista de Cartel de Santa indignado también pidió a sus fans no hacer cuentas falsas e involucrarlo en asuntos que no le importan, ya que no hace en su mundo a Kimberly Loaiza ni a Juan de Dios Pantoja.

‘‘No anden falsificando las redes chavos, ni anden poniendo ahí poniendo palabras en mi boca yo no sé quién es ese Juan Pan... ni su ruca y la verdad me vale v..., como que es así algo para niños, para morrillos, yo en mi pi... vida los hago en el mundo a esa gente’’, finalizó.

Aquí puedes ver el video de Babo donde habla de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza.