BTS rinde homenaje a los Beatles en el late night de Stephen Colbert: Video

¡WOW! El ARMY sigue emocionado tras la espectacular presentación de la banda surcoreana de K-POP BTS en el último especial de The Late Show With Stephen Colbert, donde lo fabuloso fue el homenaje que rindieron a The Beatles.

Los chicos de BTS fueron los invitados musicales del programa e interpretaron el tema Boy With Luv que rindió tributo a la presentación que en 1964 hicieron los Beatles en Ed Sullivan Show cuando llegaron a Estados Unidos.

Con trajes clásicos de la década de los 60's los BTS bailaron frente a una batería con la impresión del nombre de la popular banda, además la coreografía fue filmada en blanco y negro para completar la simulación.

Incluso para darle un toque más, Colbert asumió el papel de Sullivan, recordando la presentación en la que The Beatles debutaba en Estados Unidos un 9 de febrero de 1964.