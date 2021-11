Azela Robinson pide dejar descansar a Carmen Salinas: "Es mejor que pase a otro plano"

Desde hace una semana Carmen Salinas está hospitalizada a raíz de la hemorragia cerebral que sufrió y aunque los médicos dan muy pocas esperanzas su familia no pierde las esperanzas que despierte. Muchos famosos se han mostrado muy consternados por la siatuación en la que se encuentra la productora de Aventurera, entre ellas Azela Robinson, quien causó toda una controversia al decir que "es mejor que pase a otro plano".

Fue durante una entrevista para el programa Hoy de Televisa que Azela Robinson se mostró muy consternada con la situación de su madrina de cine pero causó toda una controversia cuando pidió a su familia dejarla descansar. Y aunque la villana de Los Ricos también Lloran lo hizo por el respeto y cariño que le tiene a Carmen Salinas, sus palabras provocaron toda una revoución.

“Quiero que se vaya en paz, que se vaya feliz, que se vaya tranquila a reunirse con sus amados, como su hijo, con el Chatito, la gente que tanto la amo y la cuidó, yo creo que Carmen, lo mejor sería que se fuera porque lo que tiene es muy grave”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

Azela Robinson aseguró que Carmen Salinas no podría ser feliz sin estar trabajando y sin hablar con la prensa, por ello considera que debería de pasar a otro plano. “Ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa. A la prensa a la que tanto ha amado, a la que tanto ha apapachado, entonces si ella no puede tener eso es mejor que pase a otro plano y sea feliz allá”, indicó la actriz.

Ante la controversia que generó Azela con sus declaraciones, Andrea Legarreta salió en defensa de los ataques que ha sufrido la actriz por pedir a la familia que deje descansar a la empresaria. “Lo que menos quieres que pase con alguien a quien quieres es que sufra”,dijo la conductora de Hoy para justificar las palabras de Azela Robinson.

Recientemente los familiares de Carmen Salinas aseguraron que Eugenio Derbez se había comunicado con ellos para ofrecerles el apoyo. "Eugenio me dijo que estaba a las órdenes de nosotros y lo que se nos ofreciera contáramos con él. Le expliqué cómo están las cosas y me dijo: 'estoy a tus órdenes'", señaló Gustavo Briones, sobrino de Salinas durante una entrevista.

Sin embargo, negó que Carmen Salinas pudiera ser trasladada a Estados Unidos para tratar sus problemas de salud. "No tenemos porque moverla, hemos recibido propuestas de moverla, incluso de otras personas, como el director del Instituto de Neurología, quien también nos habló y nos dijo que está a nuestras órdenes". "Gracias a Dios estamos bien económicamente, tanto que no hemos solicitado ayuda".

