Aylín Mujica queda como una MENTIROSA ante productor de teatro

Hace un mes, la actriz Aylín Mujica protagonizó una historia que, al parecer, ella misma escribió. Tras su participación en "El Cuarentenorio Cómico", puesta teatral, realizada por el reconocido productor Alejandro Gou, la actriz "se inventó" un secuestro exprés y es que todo parece indicar que así fue, luego de que el mismo Alejandro fue quien dijo al periodista Gustavo Adolfo Infante, que la actriz le había pedido hablar con él cuando tuviera tiempo, pero nunca lo hizo.

Tras "sacarle la vuelta" al productor y como la actriz que es, Aylín dijo que la habían asaltado y que había sufrido daños psicológicos; no obstante, nada de eso coincidió con la imagen que compartió en su cuenta oficial de Instagram en la que decía que había llegado de maravilla a Miami; no obstante según los hechos), lo que la también conductora buscaba era integrarse al elenco del programa "Suelta la Sopa" de Telemundo.

Por lo que los actores compañeros de la obra y quien la reemplazó en su personaje de la puesta en escena, no le creen a la actriz que lo que sufrió, sea precisamente obra de la delincuencia, pues hay quienes afirman que no le quitaron el celular ni las tarjetas de crédito, cuando en un asalto, es lo primero que arrebatan los delincuentes.

Sin embargo, la cubana mantuvo su postura y la versión de los hechos y en entrevista con una publicación mexicana, dijo que no puede hacer muchas declaraciones al respecto ya que encima, dijo que una de sus mejores amigas pasó algo similar y no quiere perjudicar el proceso de investigación de su amiga.

"Sí me asaltaron y pasé un momento muy desagradable, si hay personas que no quieren creerlo, están en todo su derecho... La única persona que sabe el mal momento que pasé fui yo. Fui asaltada; pasé un momento espantoso y no quiero seguir hablando de esto porque tampoco quiero figurar como la víctima".

La conductora de 45 años dijo que fue privada de su libertad al salir de la casa de dicha amiga y que por respeto a ella, no quiere ni puede hacer ningún tipo de comentarios.

"Desafortunadamente no puedo hablar mucho porque estaría inmiscuyendo a mi mejor amiga. Ella tiene un caso abierto en la Fiscalía antisecuestro y esto es algo muy delicado. No puedo estar hablando de este tema, estaría ensuciando la seguridad de mi amiga y yo salí de su casa".

Los más incrédulos a su versión de los supuestos hechos, son los productores de la obra Alejandro Gou y Daniel Bisogno, quienes aseguraron que hay diversas inconsistencias en las declaraciones de la actriz, quien ahora es conductora de "Suelta la Sopa"... ¡qué casualid!, ¿no? Motivo por el cual sospecharon que se creó esa historia como pretexto para terminar con las relaciones laborales que la detenían en México, por lo que no podía irse a Miami.

Pues además de todo, la ex estrella de telenovelas no interpuso ninguna denuncia por el supuesto trágico hecho ante ninguna autoridad y encima, abordó un avión de la Ciudad de México a Miami, Fl. Así mismo, Gou le dijo a Gustavo Adolfo, que él no tiene porqué no creerle a Aylín, sin embargo, su versión de los hechos suena completamente falsa a sus oídos, y a Ventaneando, delcaró:

"Dijo que no quería saber nada de denuncias. Yo no quiero poner en duda sus palabras, pero no le creo. La neta no se me hace justo que el trabajo de todos sus compañeros, con tanta publicidad e inversión hecha. Mi suspicacia dice muchas cosas que se unen que no pasó".

Por su parte, Daniel Bisogno arremetió contra la actriz, quien además les hizo perder tiempo en encontrar su reemplazo y tal vez, su ausencia en el escenario tuvo algunas otras consecuencias para la producción y los actores:

Aylín Mújica fingió todo este asalto que nunca existió. Ella ya había querido hablar con Gou y tomó su vuelo... La secuestraron, la tocaron indebidamente, pasaron por tres cajeros. ¿Tú crees que después del asalto haya dicho '¿Me deja ahí en el aeropuerto?' De ahí tuvo que subir al avión con 6 maletas y escribió que llegó divinamente", lo que Aylín le habría comentado a su compañero Germán Ortgega.

Y por supuesto, como era de esperarse, horas más tarde, salió a la luz lo que los implicados esperaban saber; Aylín Mujica había firmado un contrato con Telemundo para poder ser parte del elenco de "Suelta la Sopa".

