Atrapada y con nebulizador: Ana Bárbara confiesa que da positivo al covid-19

Tras robar muchos suspiros en cada una de las publicaciones que hace en sus redes sociales y de ofrecerle una reciente entrevista al conductor Yordi Rosado, ahora Ana Bárbara preocupó a sus millones de fanas al aparecer con una mascarilla de oxígeno tras informar que se había contagiado de Covid-19.

Fue a través de sus historias de Instagram que la famosa originaria de San Luis Potosí contó que estaba contagiada y que estaba atrapada en Taxco, Guerrero, donde tenía una presentación y la cual tuvo que cancelar debido a que ya presentaba malestares, por lo que decidió hacerse una prueba, dando como resultado positivo.

En otro video Ana Bárbara preocupó a sus fans al aparecer minutos después con una mascarilla de oxígeno, por lo que muchos de sus seguidores se alertaron. Momoentos después la interpréte de Bandido comprtió que en realidad se estaba haciendo nebulizaciones debido a que presentó un poco de tos.

La cantante también compartió que afortunadamente ha tenido síntomas leves por lo que intenta mantenerse positiva y segura de que en unos días todo volverá a la normalidad por lo que no duda en bromear por lo que estpa pasando con sus seguidores de las redes sociales.

'Cosas que solo le pasan a la bandida. Salí a dejar unos trastes aquí afuera, al pasillo donde no hay nadie, con el teléfono porque estaba hablando con Ángel y los niños porque los extraño mucho y que se me cierra la puerta'... 'Total que están buscando la llave y aquí estoy atrapada, no tengo salida', reveló en uno de sus videos de Instagram.

"Ojalá se recupere pronto y siga con sus precentaciones!!", "No te preocupes por los conciertos primero está la salud cuídate mucho Ana Barbara ", "Recuperate pronto", son algunos de los mensjaes de apoyo que la famosa ha recibido tras revelar que se contagió de Covid-19.

En la reciente entrevista con Yordi Rosado, Ana Bárbara habló de los momentos difíciles por los que ha tenido que pasar como la muerte de su hermana Marisa. "Marisa era mi alma gemela, la amo, la extraño asqueroso, es de esas almas que vienen para darte una enseñanza cabrona, así es que vive intenso, vive, vive porque también te vas a ir", comentó la intérprete.

En cuanto a lo que vivió con José María Fernández 'El Pirru', quien había quedado viudo tras la muerte de Mariana Levy, la cantante dejó claro que no se trató de una atracción.

"Si te digo fue atracción fatal, no, no, fue una ternura impresionante, ver a un señor con los pedazos de su alma, hecho pedazo, entonces me mueve todas las fibras. Yo venía de relaciones nefastas, de falta de todo, de atención, de enfermos. Ves tanta toxicidad en tu vida que dices 'a ver si éste con la situación en la que está es igual o menos tóxico'. Claro, ahora ya lo analizo, pero en ese entonces tú ves un tipo soltero, solo y con una pena grandísima", señaló.

