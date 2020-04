Atala Sarmiento sorprende con fotografía nunca antes vista

Atala Sarmiento, reconocida presentadora de televisión se encuentra radicando por ahora en España, pues ante la pandemia que se vive actualmente, las vías de comunicación están suspendidas y en ese sentido, Atala radica en el país de la Madre Patria tomando las debidas precauciones, ya que se está en uno de los países con más problemas de salud ante el Covid-19.

Sin embargo, como muchos otras personalidades del medio, Atala no ha perdido el optimismo y sigue en contacto directo con sus seguidores de su cuenta oficial de Instagram, desde la cual, compartió una fotografía de su pasado, como parte de un reto, según explica en el post, misma, que nada tiene que ver con su personalidad de ahora, pues luce muy distinta.

“Ok,ok, reto aceptado. Aquí la foto de mi etapa adolescente (17 años, como la canción) cuando era medio pelirroja, tenía el pelo ondulado, no me habían depilado las cejas y no había aprendido que el sol hace mucho daño a mi blanquísima y delicada piel”, escribió.