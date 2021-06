Atacan a Laura Bozzo por posar en bikini y mostrar que todavía hay que presumir

Hace unas semanas la famosa conductora de televisión y ahora ex bailarina en el programa Las estrellas bailan en Hoy de Televisa, Laura Bozzo, calló bocas al compartir una fotografía en sus redes sociales en donde aparece con un traje de baño y donde muestra que todavía tiene algo que presumir, razón por la que se llevó un sinfín de halagos y críticas.

Pese a que en muchas ocasiones la polémica conductora peruana ha dejado claro que no hay de que esconderse tengas los años que tengas, siempre termina siendo el blanco de las críticas, tal y como lo fue recientemente al aparecer muy coqueta y dejando al descubierto sus piernas con un bañador animal print.

Desde Acapulco mientras asolea sus encantos y recostada en un camastro, fue que la dueña de la popular frase "Que pase el desgraciado", agradeció a Dios por las benciones que ha tenido a lo largo de su vida. "Gracias a Dios por tantas bendiciones, adoro Acapulco, el lugar más hermoso del mundo", escribió en el pie de la publicación.

Mientras en la primer imagen Laura Bozzo aparece de frente a la cámara muy sonriente usando unas gafas de sol, en una segunda fotografía la conductora de televisión pone en primer plano sus piernas. Y aunque La señorita Laura se llevó un sinfín de halagos también ha sido blanco de críticas.

La conductora peruana dividió opiniones entre sus más de 609 K seguidores, mientras unos aplaudían su valentía por posar en bikini a sus 68 años y mostrar que todavía tiene algo que presumir, hubo otros que se le fueron a la yugular y la llamaron ridícula.

“Gracias a Dios por tantas bendiciones , adoro Acapulco el lugar más hermoso del mundo” “Ridicula”, “Esa vieja sí es ridícula serQud no se en un espejo para que se vea “, “ Me gusta esa parte segura y confiada de ti”, “La mujer de goma Soy yo o eso es un sapo mal amarrado”, “Laura entrena así le tapas la boca a todas”, “Guapa y positiva siempre”, “ Me encanta tu energía, saludos desde Colombia”, son algunas de las reacciones en la publciación de Laura Bozzo.

La publicación logró superar los siete mil Me gusta y un sinfín de comentarios, uno de ellos el de su amiga, Lizbeth Rodríguez, quien no dudó en escribirle que se veía hermosa y que era su fan. Con más de 20 años en el medio artístico, Laura Bozzo se ha consolidado como uno de los personajes más queridos y polémicos de la televisión, y aunque la famosa tocó la cima con su emblemática frase "Que pase el desgraciado", también las críticas ha sido parte del éxito.

En repetidas ocasiones la también llamada "abogada del pueblo" ha señalado perfectamento como lidiar con las críticas. "Hay críticas constructivas porque yo soy un ser humano. A cada rato meto la pata, me equivoco. Soy un ser humano, obviamente, pero si la crítica es constructiva acepto y la cambio, corrijo y pido disculpas. Yo no tengo ningún problema en pedir perdón", señaló durante una entrevista.

Y ante los comentarios que recibe constantemente en las redes sociales, Laura Bozzo ha dejado en claro que sale sobrando enfrentarse con sus haters. "Simplemente, yo contesto: 'Para pelear se necesitan dos'; y yo realmente estoy en una etapa de mi vida con una energía tan positiva que quiero volcar todos los años de experiencia que tengo para ayudar a toda la gente que ahorita está atravesando una situación muy jodi**", señaló.