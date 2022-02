Atacan a Ernesto D’Alessio por estar contra las operaciones de reasignación de sexo

Gran polémica causó en las redes sociales el cantante y actor, Ernesto D'Alessio con sus más recientes declaraciones en las que confesó estar contra las operaciones de reasignación de sexo pagadas con recurso del Estado.

Fue durante una entrevista con el programa De primera Mano de Imagen Televisión que el hijo de la reconocida cantante Lupita D’Alessio expresó que está en desacuerdo con este tipo de procedimientos quirúrgicos para cambiar de sexo y sobre todo que sean pagados con recursos del Estado.

“Voy a poner un ejemplo: imagínate que yo me quiero operar de cualquier cosa, es un deseo mío y tengo el derecho de hacerlo, eso no lo discuto; las personas tienen derecho a autopercibirse como ellos quieran. Pero utilizar dinero del Estado para que te operes... Sería lo mismo que si una mujer o un hombre se quieren hacer una liposucción y que se las pague el Estado, a eso es a lo que yo me opongo”, dijo Ernesto D’Alessio.

Y es que cabe recordar que a principios de año el galán de telenovelas criticó un post del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en donde mostraban que habían hecho la primera cirugía de reasignación.

"O sea, los problemas de la humanidad son sexuales, no es la pobreza, no son económicos, el hambre, la desnutrición, la inseguridad, la educación, NO. El problema es que no podemos tener sexo en la plaza pública, el problema es que no podemos operarnos gratis a través del Estado", escribió en esa ocasión en Twitter. Ante los comentarios, el ex diputado decidió explicar su punto de vista, en donde siguió defendiendo su punto.

Como era de esperarse el hijo de Lupita D’Alessio recibió un sinfín de ataques en redes sociales: “¡Qué feo mostrar ignorancia desde un lugar de privilegio!”, “una persona trans tiene una esperanza de vida de 35 años”, “que triste que una persona que vive con ching*s de privilegios se anden quejando de cómo se le da algún apoyo a una persona que sí lo necesita”, son algunas de las críticas que el cantante recibió en redes.

Ante la polémica que surgió a raíz de sus comentarios, Ernesto D’Alessio, señaló que él no está en contra de que no se operen pero que paguen el costo de la cirugía de su bolsillo y no con los recursos del Estado. “Yo no me opongo a que la gente viva su vida libremente, a lo que me opongo es que nos quieran imponer a todos... la verdadera diversidad creo que debe ser el respeto, la empatía, y no la imposición de la igualdad para todos, a eso es a lo que me opongo”.

“Yo no digo: ‘no se operen’, digo: ‘sí opérense, pero páguenlo con su dinero’, que no se pague su deseo con dinero de la gente. Yo no estoy en contra de los homosexuales, tengo muchos amigos”, agregó.

Agencia Reforma Reforma es una agencia informativa mexicana que provee a los medios de material informativo con independencia, pluralidad y credibilidad, entre los cuales está el fotográfico, reportajes, entrevistas, cartones, crónicas, columnas de opinión, investigaciones, notas e infografías para medios impresos así como contenidos multimedia, información en tiempo real y soluciones móviles para páginas web. Ver más