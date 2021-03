Atacan a Alicia Villarreal por obligar a su hija a callar; Arturo Carmona el mejor padre del mundo

Hace unas horas, Melanie, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal denunció a través de sus redes sociales que hace cinco años fue víctima de una agresión sexual por parte de un familiar. En Instagram y en el Día internacional de la mujer, la joven de 22 años alzó la voz y contó este lamentable episodio en su vida y que la marcó por completo y por el que Alicia Villarreal está siendo tachada de mala maddre.

Melanie Carmona Villarreal contó cómo fue que una persona cercana a ella, y al cual consideraba como su hermano mayor se aprovechó de que sus padres no estaban en casa para entrar a su habitación. En la publicación, Melanie dejó claro que su madre, Alicia Villarreal si estaba enterada de la situación pero su padre, Arturo Carmona no.

"Mi papá se enteré hasta el dia de hoy, mi mamá y cruz estuvieron ahi para mi en todo momento", escribió la joven. Sin embargo, el comentario de Melanie respecto a que Alicia Villarreal sabía too lo que había sucedido fue motivo para que los fans de la cantante se le fueran encima por no apoyar a su hija.

Momentos antes de que Melanie contara el terrible episodio en su vida, Alicia Villarreal utilizó sus redes sociales para conmemorar el Día internacional e la Mujer, sin imaginar que horas más tarde sería utilizado para criticarla por no confiar en su hija.

“Tú hija también es la mujer de hoy!!!!! Cuídala!”, “Apoya a tu hija. Es tiempo...”, “Por eso hay tantas niñas que las abusan, porque una vez hablan, los primeros en no creerles o apoyarles son los padres”, “Los seres humanos aferrados con guardar las apariencias y mantener unida a la familia, que horribles modos, mañas y costumbres. Pobre chica”, son algunas de las reacciones de los fans de Alicia Villarreal.

Sin embargo, no fue todo, ya que muchos de los comentarios de reclamo hacía Alicia Villarreal también fueron por obligarla a convivir con su abusador, sin embargo, también le indicaron que nunca es tarde para hacer justicia.

“Pues tu hija te ha necesitado y no estuviste allí para ella, si es que sabías por lo que estaba pasando, pero si ahora lo sabes, debes estar junto a ella demostrándole todo tu amor”, “Pedirle a tu hija que se quede callada y obligarla a que siga conviviendo con su agresor también es un tipo de violencia y de abuso. ¡Nunca es tarde para hacer justicia!”, “No te entiendo Alicia yo por mi hija me convierto en una pesadilla para cualquier pendejo que quiera abusar de ella a quien sea no me importa y tu hasta permitiste convivencia entre tu hija y el abusador!!!!! ¡¡¡¡Que coraje contigo!!!!, “Tu no representas a las mujeres eres incongruente, si no apoyaste a tu hija y encubriste a su abusador menos lo harás por las demás ROMPE EL PACTO.”, otros de los comentarios.

Ante este suceso, mientras Alicia Villarreal es blanco de críticas Arturo Carmona ha recibido a través de sus redes sociales un sin fin de muestras de apoyo al igual que su hija luego de que el actor y conductor de teleevisión compartiera un comunicado en el que específica que tomarán acciones legales en contra del responsable.

“Gran decisión, mis mejores deseos y que se haga justicia para Melanie”, “Fuerte abrazo querido Arturo apoyo total , eres un gran Padre y tu hija muy valiente!! Los abrazo fuerte”, “ Mi querido Arturo un fuerte abrazo en la distancia para ti y tu amada hija, eres un padre maravilloso”, “ Gran decisión, mis mejores deseos y que se haga justicia para Melanie”, “ Me da mucho gusto que tomes acción. Si no fuiste enterado en su momento es hora de buscar castigo para el responsable, sea quien sea. Dios ilumine siempre a tu niña y s ti. Tienes una hija hermosa y valiente”, son alagunas de las muestras de apoyo en la publicación de Arturo Carmona.