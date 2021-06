No puede olvidar a Luis Fonsi; Adamari López llora por él

A poco más de una semana que Adamari López anunciara que se separaba de su esposo, Toni Costa tras casi 10 años de relación, la conductora de televisión volvió a ser noticia en las redes sociales luego de que durante una sección del programa Hoy Día, recordó uno de los momentos más dolorosos que ha pasado en su vida; su fallido matrimonio con Luis Fonsi.

La actriz de 50 años sacó de sus casillas a los usuarios de las redes sociales quienes no tomaron muy bien que la actriz recordara este episodio de su vida cuando hace unos días acaba de anunciar su separación con Toni Costa, el padre de su única hija y con quien compartió 10 años de su vida.

Y aunque Adamari López es una de las artistas más queridas del medio del espectáculo en está ocasión muchos de los usuarios de las redes sociales se le fueron encima tras llorar por Luis Fonsi, pues aseguran que Toni Costa estuvo con ella en los momentos más difíciles de su vida cuando tenía cáncer y por qué sigue recordando al cantante.

“Uno a veces, equivocadamente, pone el valor en una cosa o en una persona, no es el error de nadie más, es mi error, el lugar no te lo puede dar nadie, el lugar te lo tienes que dar tú mismo, y en ese momento yo no me di ese valor”, comenzó diciendo la actriz que figuró en diversas novelas de Televisa.

Dejando en segundo plano su separación con Toni Costa, Adamari López recalcó que uno de los momentos más tristes de su vida fue su separación con Luis Fonsi. "Los dos momentos más difíciles creo que han sido el divorcio y esa frustración por querer ser mamá y que no llegara”, dijo la querida conductora de televisión.

Con está declaración muchos de los usuarios aseguraron que la puertorriqueña aún no ha podido superar que Luis Fonsi la abandonó y que para ella fue más importante esa ruptura que la dejó marcada a su actual separación con Toni Costa, el padre de su hija.

“Muy linda, pero porque habla del divorcio de Fonsi y no de todo lo lindo que vivió con Tony...me parece que no ha superado eso”, “O sea que le dolió más el divorcio aquel, a la separación con su actual pareja? O entendí mal”, “Por qué habla de Fonsi y Toni que es el papá no, que rara esa señora parece que no supera el divorcio, pero de Fonsi”, “Es terrible que no hable de Tony, pero si sigue hablando de su divorcio con Fonsi. Ya aburre con ese hombre y esa historia”, “Otra vez con lo mismo, que tóxica!!! . Debería de sacar lo positivo y bueno que le da la vida.”, “Ella cada vez que habla del divorcio con Fonsi, se le aguan los ojos ”, "Yo quiero mucho a ada, pero después de ver lo que pasó con toni, y ella todavía hablando de fonsi, no se que pensar", son algunos de los comentarios en las redes sociales.