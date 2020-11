Así vivió Leticia Calderón el abandono de su ex Juan Collado

La detención del importante abogado, Juan Collado, quien esta acusado de lavado de dinero, revivió la polémica que surgió hace un par de años cuando estaba casado con la actriz, Leticia Calderón. Yadhira Carrillo fue señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Juan Collado y Leticia Calderón por lo que desde el año pasado, cuando el abogado fue detenido el escándalo volvió a tomar fuerza.

En su momento Yadhira Carrillo aseguró que ella no destruyó ningún matrimonio: "Juan ya había tenido una novia de TV Azteca para entonces, guapísima, que respeto y quiero muchísimo que es Edith Serrano. Y ya después de que fueron novios, todavía pasaron unos meses de que lo conocí y luego pasaron 6 meses para que me invitara a salir. Yo estaba haciendo una telenovela y no podía y siguió siguió y ya finalmente salimos. Después presentó a su familia con mi familia y ahí me dio un anillo de compromiso ”, dijo Yadhira Carrillo para las cámaras de ‘Suelta la Sopa’.

Pese a las declaracones de la protagonista de Barrera de Amor, sigue siendo señalada hasta el momento como la tercera en discordia e incluso, debido al escrutinio público ambas famosas sostienen una guerra; dimes y diretes que parecen no terminar y que cada vez las coloca en el ojo del huracán.

Pese a que la protagonista de Esmeralda y Juan Collado terminaron su relación en el 2007, en una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Lety recordó lo difícil que fue seguir sin el padre de sus hijos, quienes en ese entonces tenían 2 y 3 años. La actriz también contó que su hijo menor tomó una postura de odio hacia su padre pese a que ella le hablaba bien de él.

"Carlo desde muy chiquito tomó la postura de odio y claro es natural (...) Por más que le decía: 'Tu papá te ama' (él decía) 'No, no me ama'. La psicóloga me dijo: 'No le digas eso porque entonces la que le está fallando eres tú porque le estás mintiendo. Debemos hacer entender al niño que su papá lo ama a su manera', porque sí efectivamente Juan ama a sus hijos, que hace cosas que lastiman a mis hijos es otra cosa", dijo Leticia.

Calderón también indicó durante la entrevista que fue ella quien diseño la casa en la que vive el abogado y su actual pareja, Yadhira Carrillo. "La casa donde viven yo la diseñé completita (...) Estábamos diseñando nuestra casa y todo fluía como esa 'familia feliz', este 'matrimonio feliz'. De repente no llegó a la cita, al aeropuerto, por supuesto que me enojé y le grité", dijo.

Además de que en repetidas ocasiones su ex marido no llegó a dormir a su casa e inlcuso desapareció de su vida cuando justamente a ella la iban a operar de las rodillas. "Salgo el martes, con las dos rodillas operadas y me paré, me acuerdo, como a las 8 de la noche con maletas para el baño y ya no estaban sus cosas. Esa es la realidad (...) Te lo juro por la vida de mis hijos, así fue", comentó.

Leticia recordó que fue un golpe brutal que Juan los haya abandonado : "Fue un golpe brutal. El viernes estábamos muy a gusto, muy bien, planeando ir a Laredo, que es donde llevamos a Luciano a su terapia, se despertó, pasamos una noche muy linda, se despidió con un beso, 'nos vemos al rato' y, de ahí ya no supe más", contó.

La actriz de Imperio de Mentiras señaló que hay algo que nunca le perdonara a su ex, es que se haya ido sin despedirse. "Lo único que a mí me duele, y nunca se lo reclamé, es por qué no te despediste, por qué no dijiste adiós. Es lo único que me duele y me seguirá doliendo por siempre", confesó.

Leticia Calderón comparó su experiencia personal con la que vive en la ficción en la novela Imperio de Mentiras, pues Victoria, su personaje, es la última en enterarse de las infidelidades de su esposo. "Yo vivía como 'Victoria' en un Imperio de mentiras donde la última en enterarse de todos sus engaños fui yo, porque sí, efectivamente había varias", contó.

La actriz contó que solo le lloró a su ex una semanay fue todo, sin embargo, nunca le perdonará que no se haya despedido de ella ni de sus hijos. "Afortunadamente me enteré de muchas cosas, las suficientes para llorarle una semana, nada más. Fue todo. Y te lo digo con toda sinceridad, que me duele hasta la fecha que no se haya despedido de mí y de sus hijos sí, sí me duele y me seguirá doliendo", finalizó.

