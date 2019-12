Así suena la voz de Kimberly Loaiza sin autotune en Enamorarme

Sin duda, la youtuber Kimberly Loaiza es una de las más famosas en México, pues ha logrado posicionarse en el gusto de las personas, en su mayoría jóvenes, que no dudan en apoyarla cada vez que da a conocer algo o bien presentarse en algún lugar. Recientemente se presentó junto con Juan de Dios Pantoja en Saltillo, Cohahuila, lugar donde fue muy bien recibida por sus fans y posteriormente se trasladó a Guadalajara para en la Feria Internacional del Libro 2019, lugar donde impactó con su voz al cantar Enamorarme.

Recordemos que Enamorarme es el tema que llevó a Kimberly Loaiza a tener éxito en su carrera como cantante. Tras alcanzar la fama como influencer, La Lindura Mayor, decidió tocar otras puertas como cantante por lo que lanzó su primer sencillo Enamorarme, con el que conquistó millones de seguidores con su increíble voz.

Enamorarme, hasta el momento tiene más de 54,191,531de vistas desde mayo que se lanzó el tema. Sin embargo, Kim no se había presentado en vivo para cantar su éxito y fue durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019, que Kim cantó sin ayuda del autotune, lo que los presentes notaron es que La Lindura Mayor, según ellos, no canta igual que como en el video, además de que está siendo fuertemente criticada por supuestamente abusar del photoshop, pues los asistentes aseguran que no se ve igual en vivo a como se ve en Instagram.

El video en donde Kim cantando acapela en la Fil Guadalajara está causando controversia por su voz.

Kimberly Loaiza es una de las influencer más famosas de México y muestra de ello son los millones de seguidores que tiene en Instagram, que son más de 15 millones y en su canal de Youtube casi llega a los 5 millones.