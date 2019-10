Así se vería Kimberly Loaiza con pecas

La influencer se dirigió hacia sus seguidores como, “Linduras” a través de su red social Instagram, en donde mostró un video donde sale con su hija Kima. Mostrando su rostro con pecas, causando sensación entre sus seguidores.

Sin embargo, las pecas no son reales ya que Kimberly utilizó una aplicación que hace que su rostro muestre como si tuviera pecas, pero realmente en su cara no se había visto este tipo de imperfección. Kimberly le gusta subir vídeos e interactuar con todos sus seguidores, los considera parte de su familia, con esta imagen que subió los dejó impactados por el cambio que dio la aplicación en su rostro.

En el vídeo Kimberly comentó a sus seguidores que Juan de Dios Pantoja y ella se disfrazaron de catrines y les confiesa que sus pestañas se pintaron y trato de quitárselo pero no pudo. Se lamenta diciendo que se ven horribles y por lo tanto se las quitara y se las volverá a poner.

La influencer les pregunto a sus seguidores cuál seria su plan de sábado, ya que ella estaba esperando que su hija Kima despertara para bañarla, y ponerse a ser cosas de ama de casa. Para tener todo ordenado y limpio, como barrer, limpiar, lavar, etc.

Hay que recordar que hace unos días Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza se mostraron muy enamorados, pues tras ver la foto pública de su esposo con el cambio de look que decidió hacerse, que primeramente tomo la opción de pintárselo azul y al no gustarle se lo decoloro a causa de eso su esposa Kimberly no tardo en postear en su red social un alagador mensaje para él.