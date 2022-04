Así se enteró Lupillo Rivera que Jenni Rivera había muerto: "No le digas a “No le digas a tu familia”

A casi 10 años de la muerte de Jenni Rivera, su hermano Lupillo Rivera habló como nunca del terrible accidente que sufrió la cantante y que sin duda les cambió la vida a toda la familia. Entre lágrimas El Toro del Corrido contó también cómo fue que él se enteró de la muerte de La Diva de La Banda, además de señalar que él tuvo que indentificar los restos de ella.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado que Lupillo Rivera recordó que él fue el último artista que tuvo la fortuna de compartir escenario con Jenni Rivera, con quien además planeaba hacer una gira tras grabar la canción Tragos de amargo licor. “Fui el último artista con el que ella cantó en dueto en un escenario”, remarcó el cantautor mexicano.

El conductor de televisión cuestionó al hermano de Jenni Rivera sobre cómo se enteró de la muerte de la famosa a lo que Lupillo Rivera mencionó que fue el locutor regiomontano, Gabriel Roa, quien le avisó de está lamentable noticia.

“Yo estaba en Norte Carolina en gira. Ella estaba en Monterrey. Nunca he dicho su nombre, pero lo voy a decir: recibo una llamada de Gabriel Roa y me dice: ‘Compa Lupe, tenemos un problema grave’. Y le dije: ‘¿Qué rollo, qué hay?’. Me dice: ‘No encontramos el avión de tu hermana [...] Me llamó el Gobierno Mexicano, me dijo que hablara con alguien que conociera bien a Jenni’. Le marqué a mi papá que iba manejando para Phoenix y le dije: ‘Hay un problema, necesita regresarse a la casa, no encuentran el avión de Jenni”, detalló el famoso.

El Toro del Corrido indicó que por recomendación de Gabriel Roa fue no decirle a su familia de lo sucedo hasta que se confirmara la noticia de la muerte de Jenni Rivera, por lo que él tardó unas horas en avisarles a sus padres, Pedro Rivera y Rosa Saavedra del fallecimiento de la famosa.

Momentos después, bañado en lágrimas confesó que él no tuvo tiempo de vivir el duelo, pues él tuvo que ser frío porque era necesario ante desgarradora noticia. “A mí no me tocó de otra más que ser frío, yo no podía llorar, no podía desahogarme, me tocó ser frío. Le marqué a mi carnal Pedro: ‘Ve a la casa de mi mamá, desconéctale la televisión, el internet y todo’”, arguyó Rivera.

“Llega Pedro a la casa de mi mamá, empieza a desconectar cosas. Le marqué a Juan y le dije: ‘No encuentran el avión de Jenni, trae a toda la raza a la casa de mi hermano’. Le llamé a mis hijas ‘Quítale los celulares a Chiquis’. Creo que entre ellas se pelearon, en la desesperación pasó ese incidente. Con toda la familia en casa de su mamá, se enteraron por las noticias”, añadió.

Lupillo Rivera señaló que pese a que se intentó ocultar a su familia lo que sucedía antes de confirmarse, su hermano Pedro tuvo un descuido y su mamá se enteró. “Mi mamá, en un descuido de mi carnal Pedro, entró una llamada a la casa y ella contestó: ‘Doña Rosa, no encuentran el avión de Jenni’, y se desmayó”.

Tras reincorporarse, Doña Rosa no tardó en marcarle a Lupillo Rivera, a quién le preguntó qué era lo que estaba pasando. “¿Qué está pasando hijo? Le dije: ‘No puedo decirle’”, recordó entre el llanto el famoso. El intérprete de Despreciado señaló que fue hasta el día siguiente del accidente que se confirmó la muerte de Jenni Rivera.

“A las 6 de la mañana ya no aguanté y Gabo ‘Confirmaron la muerte de tu hermana’”. Ante está triste noticia, Lupillo Rivera confesó que fue él quien por petición del Gobierno de México, acudió a identificar los restos de su hermana.Recordemos que fue el pasado 9 de diciembre del 2012 cuando Jenni Rivera y seis integrantes de su equipo perdieron la vida al estrellarse el avión en el que viabajaban.

