Así responde Gabriel Soto hacia las recientes declaraciones de Geraldine Bazán, en las que narra cómo descubrió la relación que mantenía Gabriel Soto con Irina Baeva cuando aún estaban casados, razón por el cual le pidió el divorcio a Soto, el actor rompió el silencio y le responde a Geraldine Bazán tras haberlo evidenciado al narrar cómo descubrió su infidelidad durante una entrevista que ofreció para el programa De Primera Mano.

Así responde Gabriel Soto hacia las recientes declaraciones de Geraldine Bazán, fue contundente en su respuesta al cuestionarle acerca del video publicado por su exesposa en la que cuenta cómo descubrió la infidelidad de Soto con Irina Baeva, quienes actualmente gritaron su amor a los cuatro vientos y aseguraron que su relación era cada vez más seria, asimismo hicieron hincapié en que no les importaban las críticas.

Leer también: Geraldine Bazán habla sobre la burla que le hizo Irina Baeva

Recordemos que el pasado 14 de febrero Gabriel Soto e Irina Baeva fueron la portada de la revista ¡HOLA!, en la que hablaron de su relación

Soto dijo que él no había visto el video todavía, sin embargo dijo que sabía perfectamente de lo que se le cuestionaba, por lo que dijo, que su versión se la guardará por respeto.

“No lo he visto, ya más o menos sé de qué hablas. Lo único que te puedo decir y como está puesto en la portada que salimos, en una historia siempre hay dos versiones y mi versión me la prefiero callar por respeto. Todos sabemos, los involucrados exactamente cómo pasaron las cosas. No hablaré por respeto a todos, a todos los involucrados”, dijo el actor.