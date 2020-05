Así reaccionó Vadhir Derbez del oso de Angelique Boyer

El pasado 24 de abril, la actriz Angelique Boyer habló en el programa Encerrados con Yimina, de un incidente que tuvo con Vadhir Derbez, cuando se conocieron; ella era una adolescente, él casi niño. Cuando Angelique conoció a Vadhir, supo que era hijo de Eugenio Derbez y le hizo una embarazosa pregunta, significando un "oso" para ella.

El cuestionamiento atendía a que si la famosa diseñadora de modas, Sara Bustani, -quien, entre 1997 y 2003 fue pareja de Eugenio Derbez-, padre de Vadhir, era la mamá del menor, a lo que éste, le respondió con una confusa mueca.

Y ante el incidente, padre del menor, respondió: "Sí vi que Angelique dijo que nos topamos; yo no me acuedo de esa anécdota, así que está libre del oso, porque dijo que hizo un oso de que en un momento confundió que mi mamá era una novia de mi papá que no era mi mamá. Mi mamá se llama Silvana.