Así reaccionó Luis Enrique, hijo de Silvia Pinal por señalamientos sobre el testamento

Esta semana ha salido a la luz a través de la revista mexicana TV Notas, un supuesto testimonio de una también supuesta allegada fuente de la familia Pinal Guzmán, sobre la postura de Luis Enrique -el hijo menor y único varón de Silvia Pinal y Enrique Guzmán- para quedarse con la herencia de su madre, y dejar fuera de la misma a sus hermanas Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, por lo que según la publicación, se ha aprovechado de la salud de Pinal para poder llevar a cabo su plan.

Ante la demencia senil que presenta Silvia Pinal desde hace dos años, lo que ha llevado a los médicos a diagnosticarle Alzhaimer, se ha dicho que Luis Enrique quiere a toda costa quedarse con los recursos económicos de su madre que ha logrado a lo largo de toda una vida de carrera artística.

Pero no sólo eso, sino que además se especula que se ha mudado a un lujoso departamento y que los muebles con los que lo ha aparatado, han salido del dinero que Luis Enrique le ha sacado a su mamá cada vez que va a visitarla.

Es por ello que el hijo menor de Silvia Pinal, ha explotado contra la publicación mexicana y ha expresado su coraje por la mala fama que le han hecho, siendo el único hijo varón de la Dinastía Pinal, así como que también ha dicho la revista que Luis Enrique no trabaja; pues no es la primera vez que el medio ha evidenciado a Luis Enrique.

En entrevista con "Ventaneando" de TV Azteca, Enrique Guzmán Pinal arremetió contra la revista y no solo eso sino que les dio con todo:

"Estoy hasta la mad*** de las pin*** revistas y quién sabe quien de la casa dice estas mam*** si yo jamás he tenido que ver algo con el testamento de mi mamá" comentó el famoso hijo de Silvia.

Por otro lado, dejó claro que lo único que busca el medio es enemistar a su familia y que no se dan cuenta de todo el problema que arman no sólo en la familia de su madre, sino en la familia de su esposa Mayela:

"Este tipo de mam*** queriendo amarrar navajas entre mi familia, queriendo enemistar a mis hermanas contra mí, o sea estoy acostumbrado porque mi familia es pública, pero es horrible que te estén tirando mier*** cuando lo único que quiero es criar a mi hijo", manifestó.

También dejó claro que el amarillismo es parte de su contenido y sólo buscan lucrar con el nomre de su madre, Silvia Pinal:

"Prefieren el amarillismo y hablar mal de quien sea, en este caso, el único pen*** aquí soy yo, siempre. Estoy hasta la mad***, no me gusta tener que estarme defendiendo de las cosas que se escriben en TV Notas, porque solamente son ellos, la única gente que tengo en mi contra, que me tiran y me tiran durísimo son ellos. No sé qué les hice", indicó Luis Enrique.

Cabe selar que ésta no es la primera vez que el mismo medio ha publicado información de este tipo sobre el hermano de Alejandra Guzmán, pues anteriormente dijo que el padre de Apolo golpeó a una empleada doméstica de la casa de su madre, cosa que en su momento Luis Enrique negó totalmente.

